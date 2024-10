星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝

▲ 周汶錡兩混血兒子型爆打鼓,年花逾9萬讀名校培育體藝。

【周汶錡兒子/聖士提反書院附屬小學】名模周汶錡(Kathy)早前帶同兩名顏值超高的混血兒子出席慈善晚宴,雷氏兄弟身穿黑西裝在舞台上充當鼓手夾band,精彩表演讓網民讚不絕口。

▲ 50歲的周汶錡與法籍老公Julien Lepeu結婚12年,育有兩名顏值超高的混血兒子。(IG圖片)

星二代|俊俏外貌 穿搭名牌服盡顯型格

50歲的周汶錡與法籍老公Julien Lepeu結婚12年,育有兩名顏值超高的混血兒子,9歲的大仔雷棨宇(Jacques)和7歲半的細仔雷棨博(Avner)。早前,一家四口出席了香港麥當勞叔叔之家慈善基金舉行的慈善晚宴,晚宴上,雷氏兄弟負責與另外兩名年齡相若的男孩組成「Boyband」,盡顯音樂才華。

周汶錡當晚IG上連發3個帖文,分享了兒子們的精彩表演。她先發布了與大仔Jacques的合照,Jacques身穿黑西裝,搭配Gucci小煲呔,顯得斯文有型。接著,她分享了一段表演影片,寫道:「四個小男孩第一次在舞台上演出… bravo boys !!! Amazing performance last night」。

周汶錡的兒子們不僅擁有俊俏的外貌,還展現出非凡的音樂才華。Jacques熱愛足球,而細仔Avner同樣對音樂充滿熱情,喜歡玩樂器和唱歌。周汶錡曾透露,兩個兒子的性格截然不同,大仔較為保守,細仔則繼承了父親的浪漫基因,熱情洋溢。

星二代|自小培育音樂才華

在表演中,雷氏兄弟負責打鼓,Avner和Jacques一左一右,為輕音樂女歌手黃翠珊伴奏。影片中,Jacques相當有節奏感,而弟弟Avner也毫不遜色,展現出他們的默契與合作。隨後,周汶錡還分享了Boyband四子的合照,及一條為大會宣傳的影片,Boyband大聲呼籲:「希望大家支持麥當勞叔叔之家!」為慈善事業貢獻一份力量。

網民們對周汶錡的兩位兒子讚不絕口,留言表示「So cute! And so natural」、「Bravo J&A, you boys shine on the stage」、「好棒」、「Bravo Jacques & Avner」、「Jacques & Avner是未來的搖滾明星」、「A&J r rockstars」、「靚仔到呢」、「大仔咁型」、「Two boy so handsome」等,紛紛認為他們將來會成為搖滾明星。

星二代|堅持兒子學好中文 入讀私立名校

周汶錡夫婦堅持兒子學好中文,幼稚園時未有安排他們入讀國際學校,反而選擇了富口碑的本地名氣幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園。目前,周汶錡的兩位兒子已升上小學,就讀位於赤柱的私立名校 聖士提反書院附屬小學 (下稱聖士提反),該校每年學費約港幣$92,500,學校以英文為教學語言,小六寄宿課程是聖士提反獨有,寄宿課程涵蓋音體藝,學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇,也提供領袖訓練及教授生活技能等。

聖士提反重視學生的全人發展和課外活動,為學生提供50多項課外活動,如乒乓球、足球、籃球、游泳及劍擊等。圈中也有不少名人的子女就讀,包括黎姿女兒、鄭中基女兒Emma、關心妍女兒心心等。

