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星二代｜周汶錡兩混血兒子型爆打鼓　年花逾9萬讀港島名校栽培體藝

育兒資訊

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

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周汶錡兩混血兒子型爆打鼓，年花逾9萬讀名校培育體藝。

 【周汶錡兒子/聖士提反書院附屬小學】名模周汶錡（Kathy）早前帶同兩名顏值超高的混血兒子出席慈善晚宴，雷氏兄弟身穿黑西裝在舞台上充當鼓手夾band，精彩表演讓網民讚不絕口。

50歲的周汶錡與法籍老公Julien Lepeu結婚12年，育有兩名顏值超高的混血兒子。（IG圖片）

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星二代｜俊俏外貌 穿搭名牌服盡顯型格

50歲的周汶錡與法籍老公Julien Lepeu結婚12年，育有兩名顏值超高的混血兒子，9歲的大仔雷棨宇（Jacques）和7歲半的細仔雷棨博（Avner）。早前，一家四口出席了香港麥當勞叔叔之家慈善基金舉行的慈善晚宴，晚宴上，雷氏兄弟負責與另外兩名年齡相若的男孩組成「Boyband」，盡顯音樂才華。

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星二代｜5歲小黃妃出戰兒童水運會　黃澤鋒囡囡奪第一金：努力係有成果

周汶錡當晚IG上連發3個帖文，分享了兒子們的精彩表演。她先發布了與大仔Jacques的合照，Jacques身穿黑西裝，搭配Gucci小煲呔，顯得斯文有型。接著，她分享了一段表演影片，寫道：「四個小男孩第一次在舞台上演出… bravo boys !!! Amazing performance last night」。

周汶錡的兒子們不僅擁有俊俏的外貌，還展現出非凡的音樂才華。Jacques熱愛足球，而細仔Avner同樣對音樂充滿熱情，喜歡玩樂器和唱歌。周汶錡曾透露，兩個兒子的性格截然不同，大仔較為保守，細仔則繼承了父親的浪漫基因，熱情洋溢。

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星二代｜自小培育音樂才華

在表演中，雷氏兄弟負責打鼓，Avner和Jacques一左一右，為輕音樂女歌手黃翠珊伴奏。影片中，Jacques相當有節奏感，而弟弟Avner也毫不遜色，展現出他們的默契與合作。隨後，周汶錡還分享了Boyband四子的合照，及一條為大會宣傳的影片，Boyband大聲呼籲：「希望大家支持麥當勞叔叔之家！」為慈善事業貢獻一份力量。

網民們對周汶錡的兩位兒子讚不絕口，留言表示「So cute! And so natural」、「Bravo J&A, you boys shine on the stage」、「好棒」、「Bravo Jacques & Avner」、「Jacques & Avner是未來的搖滾明星」、「A&J r rockstars」、「靚仔到呢」、「大仔咁型」、「Two boy so handsome」等，紛紛認為他們將來會成為搖滾明星。

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星二代｜堅持兒子學好中文 入讀私立名校

周汶錡夫婦堅持兒子學好中文，幼稚園時未有安排他們入讀國際學校，反而選擇了富口碑的本地名氣幼稚園天主教聖瑪加利大幼稚園。目前，周汶錡的兩位兒子已升上小學，就讀位於赤柱的私立名校 聖士提反書院附屬小學 （下稱聖士提反），該校每年學費約港幣$92,500，學校以英文為教學語言，小六寄宿課程是聖士提反獨有，寄宿課程涵蓋音體藝，學生有機會參與運動、欣賞藝術展覽和戲劇，也提供領袖訓練及教授生活技能等。

聖士提反重視學生的全人發展和課外活動，為學生提供50多項課外活動，如乒乓球、足球、籃球、游泳及劍擊等。圈中也有不少名人的子女就讀，包括黎姿女兒、鄭中基女兒Emma、關心妍女兒心心等。

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