北京名校︱百億少奶李美慧返母校賀70周年校慶 入讀需身高身型達標

▲ 百億少奶李美慧返母校賀70周年校慶。

【富商/李美慧/北京舞蹈學院】前港姐李美慧由「御用宮女」升呢成百億少奶，與年長25歲富商曾文豪婚後育有一對子女，李美慧近日到北京出席其母校北京舞蹈學院70周年校慶，而其母校多年來名人輩出，包括內地一線演員劉詩詩等，而該校收生要求極高，有身高及身材限制。

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有「御用宮女」之稱的前港姐李美慧在2018年與百億富商曾文豪結婚，同年誕下女兒「小糖心」。去年6月李美慧再為老公誕下兒子，湊成「好」字，一家四口幸福滿瀉。李美慧嫁入豪門後，在社交網曝光其獨立屋，裡面有超大露台及客廳，盡現其富泰的生活。他們亦曾在法國有私家莊園度假，屋前更有一片大草原飼養綿羊，生活非常悠閒，令人羨慕，閒時更會上遊艇玩樂。

李美慧婚後息影，最近飛返北京出席母校70周年校慶，對於重遇同學感到興奮。

雖然十年沒有見的同學，但是那份親切感依然存在，一起睡在一張床，聊天到天亮，彷彿有說不完的話，這次見到大家都一切安好，老師們的職位也蒸蒸日上，非常高興與祝賀。期待下一次的聚會。

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北京名校︱收生嚴格

李美慧從小習舞，2003年畢業於北京舞蹈學院(下稱:北舞）民族舞本科，北舞對於收生要求極其嚴格，據升學網站指錄取分數線推測藝術生考350分以上能考上北京舞蹈學院。北舞對舞蹈動作達到非常細緻且規範的水平，甚至要求動作細到手腕手指等小關節都要很規範。

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北京名校︱身高及身型都有嚴格標準

考北舞的男生必須175cm以上、考北舞的女生165cm以上(允許向下浮動1—2公分)。下身要比上身長最少17cm、兩臂要比身高長1~5cm，身高和腿長、臂長的長度沒有要求。考北舞的體重應低於或接近與身高相符的標準體重，以確保具有良好的身體條件。

北京名校︱身體比例要求三長一小

身體比例一般不會做明確要求，最好是三長一小，即腿長、手長、脖子長、腦袋小，頸、肩及上下肢的比例要協調。體重應低於或接近與身高相符的標準體重，以確保具有良好的身體狀況。外形要求五官端正，氣質較好。

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