淘寶雙11｜8大支付平台優惠一覽 減$50/免手續費/5折優惠券【內含優惠碼】
休閒消費
撰文： 王明芳
發布時間： 17 分鐘前
最後更新： 13 分鐘前
【淘寶/淘寶雙11】不到1個月就是「雙11」，淘寶今年繼續推出雙11優惠，不但有早前¥99限時包郵，還聯同8大支付平台推出優惠，如AlipayHK、PayMe等，最平可享5折，跨店消費滿指定金額再減¥50！即睇詳情！
淘寶雙11｜8大支付平台優惠 最低可享5折
臨近11月，淘寶推出雙11優惠，聯同AlipayHK、PayMe、PPS等8個香港支付平台，推出支付優惠，其中PayMe用戶可於APP內領取$20元快閃優惠券，每日可享1次免手續費優惠；AlipayHK用戶逢星期五可抽淘寶5折券，及同樣享每日免手續費優惠。
淘寶雙11優惠分成兩階段，第一階段由即日起開始至24日，第二階段則由10月31日晚上8時至11月1日。在活動期間除了有支付優惠外，還推出6大優惠，包括免找數！
淘寶雙11｜6大優惠 指定時間搶免找數
- 跨店每滿¥300減¥50，滿¥200減¥30
- 官方立減折扣由85折起
- 限時¥99全港包郵
- 輸入優惠碼 WOW15「滿¥250減¥15」和WOW49「滿¥549減¥49」
- 新人享高達¥300紅包大禮
- 逢星期六12pm搶免找數
最新影片推介：
淘寶雙11｜8大支付平台雙11優惠
|支付平台
|優惠時段
|優惠
|AlipayHK
|即日起至12月31日
|PayMe
|即日起至12月31日
|PPS
|即日起至10月31日
|中銀
|即日起至12月31日
|恒生銀行
|10月28日至11月11日
|銀聯
|即日起至12月31日
|渣打銀行
|即日起至12月31日
|螞蟻銀行
|即日起至12月31日
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