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淘寶雙11｜8大支付平台優惠一覽　減$50/免手續費/5折優惠券【內含優惠碼】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 17 分鐘前

最後更新： 13 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

淘寶雙11推出8大支付平台優惠，即睇詳情！　

淘寶/淘寶雙11】不到1個月就是「雙11」，淘寶今年繼續推出雙11優惠，不但有早前¥99限時包郵，還聯同8大支付平台推出優惠，如AlipayHK、PayMe等，最平可享5折，跨店消費滿指定金額再減¥50！即睇詳情！

淘寶雙11｜8大支付平台優惠 最低可享5折

臨近11月，淘寶推出雙11優惠，聯同AlipayHK、PayMe、PPS等8個香港支付平台，推出支付優惠，其中PayMe用戶可於APP內領取$20元快閃優惠券，每日可享1次免手續費優惠；AlipayHK用戶逢星期五可抽淘寶5折券，及同樣享每日免手續費優惠。

淘寶雙11優惠分成兩階段，第一階段由即日起開始至24日，第二階段則由10月31日晚上8時至11月1日。在活動期間除了有支付優惠外，還推出6大優惠，包括免找數！

淘寶雙11聯同AlipayHK、PayMe、PPS等8個香港支付平台，推出支付優惠。（影片截圖）

淘寶雙11｜6大優惠　指定時間搶免找數

  • 跨店每滿¥300減¥50，滿¥200減¥30
  • 官方立減折扣由85折起
  • 限時¥99全港包郵
  • 輸入優惠碼 WOW15「滿¥250減¥15」和WOW49「滿¥549減¥49」
  • 新人享高達¥300紅包大禮
  • 逢星期六12pm搶免找數

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淘寶雙11｜8大支付平台雙11優惠

支付平台優惠時段優惠
AlipayHK即日起至12月31日
  • 通過AlipayHK餘額及手續費付款，可享免手續費優惠，每位用戶每日限用1次，單筆訂單優惠上限為20HKD(雙11正式期間)*
  • 抽最高$100淘寶券，逢星期五抽淘寶5折券!
  • 新人首筆支付免手續費（除非直連信用卡），首3筆淘寶訂單享10倍A. Point回贈！
PayMe即日起至12月31日
  • PayMe付款可享免手續費優惠，每位用戶每日限用1次，單筆訂單優惠上限為25HKD(雙11正式期間)
  • 於PayMe App內領取淘寶專享買滿港幣500元立減港幣20元快閃優惠券，活動週期內每位用戶最多可使用兩張！
PPS即日起至10月31日
  • 過去6個月未綁定PPS的新用戶透過AlipayHK綁定PPS可享HK$50淘寶禮券
中銀即日起至12月31日
  • 使用中銀信用卡付款，可享免手續費優惠，每位用戶可享每月1次，活動期間總計3次
  • 通過中銀信用卡首筆3個月分期付款可享1次免手續費優惠
恒生銀行10月28日至11月11日
  • 首次綁定恒生信用卡並付款，可享受滿HK$250立減HK$40淘寶優惠
  • 使用合資格恒生信用卡付款可享受滿HK$400立減HK$30淘寶優惠，每名用戶可享兩次
銀聯即日起至12月31日
  • 使用合資格銀聯信用卡付款可享免手續費優惠
  • 透過AlipayHK首次綁定銀聯信用卡並付款，可享受$20淘寶立減優惠
渣打銀行即日起至12月31日
  • 通過渣打信用卡首筆3個月分期付款可享1次免手續費優惠
螞蟻銀行即日起至12月31日
  • 用PayLater 1期3期、eM+淘寶支付免手續費
  • 用PayLater於淘寶消費單筆滿$300立減$30（11月10至11日)
  • 用PayLater於淘寶消費單筆滿$400立減$50

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