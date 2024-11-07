直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單

▲ 家長為子女小一選校，選擇直屬小學升中有保證，即睇全港直屬中小學名單！

【小一入學/小一選校/直屬小學/直屬中學】本港不少中小學均設「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種關係，當中較受歡迎的津貼英中及傳統直資私立名校均有直屬小學，若小一能入讀，則能減輕未來升中選校的壓力。

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直屬學校｜拆解直屬、聯繫、一條龍

「直屬中學」或「聯繫中學」指，在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額分別85%及25%的學位予相關小學的學生；至於「一條龍」學校，則不論學生的成績組別，需全數收取所屬小學的學生。

直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小 小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

直屬學校｜全港直屬中小學名單

TOPick根據《小學概覽2024》資料，統計本港現時有17間津貼（資助）小學，及11間直資或私立小學有直屬中學，相關名單如下：

地區（小學校網） 資助類別 小學 直屬中學 中西區（11） 資助 嘉諾撒聖心學校 嘉諾撒聖心書院 中西區（11） 資助 聖士提反女子中學附屬小學 聖士提反女子中學 中西區 私立 嘉諾撒聖心學校私立部 嘉諾撒聖心書院 中西區 私立 聖嘉勒小學 聖嘉勒女書院 中西區 私立 聖類斯中學（小學部） 聖類斯中學 東區（14） 資助 番禺會所華仁小學 香港華仁書院 東區（16） 資助 慈幼學校 慈幼英文學校 南區（18） 資助 香港仔聖伯多祿天主教小學 聖伯多祿中學 南區（18） 資助 聖伯多祿天主教小學 聖伯多祿中學 南區 直資 聖保羅書院小學 聖保羅書院 南區 私立 聖士提反書院附屬小學 聖士提反書院 灣仔區（12） 資助 瑪利曼小學 瑪利曼中學 灣仔區（12） 資助 嘉諾撒聖方濟各學校 嘉諾撒聖方濟各書院 灣仔區（12） 資助 聖若瑟小學 聖若瑟書院 灣仔區（12） 資助 聖保祿天主教小學 聖保祿中學 灣仔區 私立 高主教書院小學部 高主教書院 灣仔區 私立 聖保祿學校（小學部） 聖保祿學校 九龍城區（34） 資助 聖羅撒學校 聖羅撒書院 九龍城區（41） 資助 嘉諾撒聖家學校 嘉諾撒聖家書院 九龍城區（41） 資助 嘉諾撒聖家學校（九龍塘） 嘉諾撒聖家書院 九龍城區（41） 資助 喇沙小學 喇沙書院 九龍城區（41） 資助 瑪利諾修院學校（小學部） 瑪利諾修院學校（中學部） 九龍城區 私立 民生書院小學 民生書院 九龍城區 私立 香港培正小學 香港培正中學 觀塘區 私立 聖若瑟英文小學 聖若瑟英文中學 深水埗區（40） 資助 瑪利諾神父教會學校（小學部） 瑪利諾神父教會學校 黃大仙區（43） 資助 天主教伍華小學 天主教伍華中學 黃大仙區 私立 聖母小學 聖母書院

直屬學校｜中西區學校

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直屬學校｜東區及南區學校

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直屬學校｜灣仔區學校

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直屬學校｜九龍城區學校

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直屬學校｜觀塘、深水埗及黃大仙區學校

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