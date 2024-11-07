直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證 即睇全港直屬中小學名單
撰文： 李盛芝
發布時間： 32 分鐘前
【小一入學/小一選校/直屬小學/直屬中學】本港不少中小學均設「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種關係，當中較受歡迎的津貼英中及傳統直資私立名校均有直屬小學，若小一能入讀，則能減輕未來升中選校的壓力。
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直屬學校｜拆解直屬、聯繫、一條龍
「直屬中學」或「聯繫中學」指，在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額分別85%及25%的學位予相關小學的學生；至於「一條龍」學校，則不論學生的成績組別，需全數收取所屬小學的學生。
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直屬學校｜全港直屬中小學名單
TOPick根據《小學概覽2024》資料，統計本港現時有17間津貼（資助）小學，及11間直資或私立小學有直屬中學，相關名單如下：
|地區（小學校網）
|資助類別
|小學
|直屬中學
|中西區（11）
|資助
|嘉諾撒聖心學校
|嘉諾撒聖心書院
|中西區（11）
|資助
|聖士提反女子中學附屬小學
|聖士提反女子中學
|中西區
|私立
|嘉諾撒聖心學校私立部
|嘉諾撒聖心書院
|中西區
|私立
|聖嘉勒小學
|聖嘉勒女書院
|中西區
|私立
|聖類斯中學（小學部）
|聖類斯中學
|東區（14）
|資助
|番禺會所華仁小學
|香港華仁書院
|東區（16）
|資助
|慈幼學校
|慈幼英文學校
|南區（18）
|資助
|香港仔聖伯多祿天主教小學
|聖伯多祿中學
|南區（18）
|資助
|聖伯多祿天主教小學
|聖伯多祿中學
|南區
|直資
|聖保羅書院小學
|聖保羅書院
|南區
|私立
|聖士提反書院附屬小學
|聖士提反書院
|灣仔區（12）
|資助
|瑪利曼小學
|瑪利曼中學
|灣仔區（12）
|資助
|嘉諾撒聖方濟各學校
|嘉諾撒聖方濟各書院
|灣仔區（12）
|資助
|聖若瑟小學
|聖若瑟書院
|灣仔區（12）
|資助
|聖保祿天主教小學
|聖保祿中學
|灣仔區
|私立
|高主教書院小學部
|高主教書院
|灣仔區
|私立
|聖保祿學校（小學部）
|聖保祿學校
|九龍城區（34）
|資助
|聖羅撒學校
|聖羅撒書院
|九龍城區（41）
|資助
|嘉諾撒聖家學校
|嘉諾撒聖家書院
|九龍城區（41）
|資助
|嘉諾撒聖家學校（九龍塘）
|嘉諾撒聖家書院
|九龍城區（41）
|資助
|喇沙小學
|喇沙書院
|九龍城區（41）
|資助
|瑪利諾修院學校（小學部）
|瑪利諾修院學校（中學部）
|九龍城區
|私立
|民生書院小學
|民生書院
|九龍城區
|私立
|香港培正小學
|香港培正中學
|觀塘區
|私立
|聖若瑟英文小學
|聖若瑟英文中學
|深水埗區（40）
|資助
|瑪利諾神父教會學校（小學部）
|瑪利諾神父教會學校
|黃大仙區（43）
|資助
|天主教伍華小學
|天主教伍華中學
|黃大仙區
|私立
|聖母小學
|聖母書院
直屬學校｜中西區學校
直屬學校｜東區及南區學校
直屬學校｜灣仔區學校
直屬學校｜九龍城區學校
直屬學校｜觀塘、深水埗及黃大仙區學校
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