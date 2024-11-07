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直屬學校｜小一揀直屬學校升中有保證　即睇全港直屬中小學名單

升學教育

撰文： 李盛芝

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 徐若瑄 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 靚媽精明眼 藥物百科 高才通 北上攻略 會員有獎

家長為子女小一選校，選擇直屬小學升中有保證，即睇全港直屬中小學名單！

【小一入學/小一選校/直屬小學/直屬中學】本港不少中小學均設「一條龍」、「直屬」及「聯繫」3種關係，當中較受歡迎的津貼英中及傳統直資私立名校均有直屬小學，若小一能入讀，則能減輕未來升中選校的壓力。

最新影片推介：

童學園
校長專訪︱百年名校瑪利諾修院學校堅持「三無」傳統　小學校長：重視學生品德培育

直屬學校｜拆解直屬、聯繫、一條龍

「直屬中學」或「聯繫中學」指，在扣除重讀生及自行分配學位數目後，可最多保留餘額分別85%及25%的學位予相關小學的學生；至於「一條龍」學校，則不論學生的成績組別，需全數收取所屬小學的學生。

直私小一入學｜2025/26年度全港熱門直資私小　小一簡介會＋報名日期＋面試流程【不斷更新】

直屬學校｜全港直屬中小學名單

TOPick根據《小學概覽2024》資料，統計本港現時有17間津貼（資助）小學，及11間直資或私立小學有直屬中學，相關名單如下：

地區（小學校網）資助類別小學 直屬中學
中西區（11）資助嘉諾撒聖心學校嘉諾撒聖心書院
中西區（11） 資助聖士提反女子中學附屬小學聖士提反女子中學
中西區私立 嘉諾撒聖心學校私立部嘉諾撒聖心書院
中西區私立 聖嘉勒小學聖嘉勒女書院
中西區私立 聖類斯中學（小學部）聖類斯中學
東區（14）資助番禺會所華仁小學香港華仁書院
東區（16）資助慈幼學校慈幼英文學校
南區（18）資助香港仔聖伯多祿天主教小學聖伯多祿中學
南區（18）資助聖伯多祿天主教小學聖伯多祿中學
南區直資聖保羅書院小學聖保羅書院
南區私立聖士提反書院附屬小學聖士提反書院
灣仔區（12）資助瑪利曼小學瑪利曼中學
灣仔區（12）資助嘉諾撒聖方濟各學校 嘉諾撒聖方濟各書院
灣仔區（12）資助聖若瑟小學聖若瑟書院
灣仔區（12）資助聖保祿天主教小學聖保祿中學
灣仔區私立高主教書院小學部高主教書院
灣仔區私立聖保祿學校（小學部）聖保祿學校
九龍城區（34）資助聖羅撒學校聖羅撒書院
九龍城區（41）資助嘉諾撒聖家學校嘉諾撒聖家書院
九龍城區（41）   資助嘉諾撒聖家學校（九龍塘）嘉諾撒聖家書院
九龍城區（41）   資助喇沙小學喇沙書院
九龍城區（41）   資助瑪利諾修院學校（小學部）瑪利諾修院學校（中學部）
九龍城區私立民生書院小學民生書院
九龍城區私立香港培正小學香港培正中學
觀塘區私立聖若瑟英文小學聖若瑟英文中學
深水埗區（40）資助瑪利諾神父教會學校（小學部）瑪利諾神父教會學校
黃大仙區（43）資助天主教伍華小學天主教伍華中學
黃大仙區 私立聖母小學聖母書院

直屬學校｜中西區學校

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直屬學校｜東區及南區學校

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直屬學校｜灣仔區學校

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直屬學校｜九龍城區學校

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直屬學校｜觀塘、深水埗及黃大仙區學校

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