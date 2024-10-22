九巴女子｜女子搭巴士不慎同時拍兩卡　網民有共鳴：你不是一個人

▲ 女子搭巴士不慎同時拍兩卡，網民有共鳴：你不是一個人。

九巴設有兩個收錢裝置，接受多種方式支付車資，平日慣用長銀包拍卡的乘客要注意，避免誤付兩份車資。

近日，一女乘客於Theads發帖，稱在搭巴士時，以長形銀包拍卡，打算用信用卡付車資，不料拍卡時，一旁的八達通感應器亦感應到女子銀包內的八達通，因此出現「嘟晒兩邊」的情況，因司機無法解決，女子無奈多付一分車資，網民表示：「你不是一個人。」

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九巴女子｜拍卡不慎「嘟晒兩邊」

女子在Threads發文稱，日前搭巴士時，原本打算用信用卡支付車資，但她使用長銀包，當她向左邊信用卡感應器拍卡時，右邊的八達通感應器感應到有八達通靠近，結果「嘟晒兩邊」，同時扣去兩份車資。

女子與司機對望並詢問「咁而家點搞先」，司機「對住我擰一擰頭，表示唔關佢事」，女子呻道「救命，邊X個設計得咁近，同我企出嚟」。

據女子上傳的圖片可見，右邊設有信用卡及其他支付方式感應裝置，右邊是八達通感應裝置，女子此程拍兩張卡共計$21.6。

九巴女子｜網民教取回車資

熱心網民建議女子申請退款，紛紛支招「你可以打返上巴士公司， 講番車牌， 路線及時間， 叫佢退番錢俾你」、「搵九巴，用 app都得，你俾上車時間、巴士線、班次、信用卡同八達通號。九巴查完會退返錢落你八達通嘅」，更有網友分享此前以郵件申請退錢經驗。

也有不少網民表示，是女子粗心大意，不能怪他人，「坦白講，係你自己大意，無得怪人」、「拎出黎先嘟有幾難呀?」、「係你自己問題，真係唔關巴士公司事」，並建議女子：「打直就得 人哋都冇預你銀包咁樣放卡」、「10.8買嗰教訓好平啫。平時一向會拎張卡出嚟啫」。

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