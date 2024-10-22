廣東計劃｜廣東計劃下月起新增7間院舍　一間由樂善堂與內地機構合辦

▲ (資料圖片)

社會福利署今日（22日）宣布，「廣東院舍照顧服務計劃」由11月1日起新增七間安老院為認可服務機構（其中五間由內地構營運；另外兩間由香港機構與內地機構合作營運），分布於廣州、佛山和中山，為參加計劃的長者提供資助護理安老宿位。

新增的4間院舍位於深圳，分別位於南沙區、越秀區、海珠區、以及番禺區。其中位於番禺的「廣州椿萱茂陳涌養老服務有限公司」，由九龍樂善堂與內地機構合作營運。至於佛山市及中山市，分別有兩間及一間院舍參與，位於禪城區、順德區、以及中山火炬開發區。「佛山市順德區和泰安養中心」由頤樂居、與內地機構合作營運。

連同原有兩間位於深圳、一間位於佛山和一間位於肇慶的安老院，參與計劃的安老院總數增至11間，分布於五個大灣區內地城市，為有意在大灣區內地城市養老的長者提供更多選擇。

樂善堂歡迎政府提供資助 莫文韜：必定有助推展灣區養老

勞工及福利局局長孫玉菡昨日(21日)於施政報告記者會中提到，目前廣東計劃參與長者的人數不多，政府日後會為這些入住廣東省院舍的長者購買醫保，並分擔當中的共付額，門診最多一年資助一萬元，住院一年最多三萬元，並購買醫保。

九龍樂善堂主席莫文韜表示，歡迎有關施政，認為為能為本港長者及其家屬提供多一個養老選擇。莫文韜表示，政府資助有助長者及其家人解決醫療方面的關注，必定有助推展灣區養老。莫文韜指，於全球人口老化的情況下，養老平台是一個很好的策略介入點，特區政府積極擴展廣東院舍照顧服務計劃正好配合三中全會於灣區協調的發展策略，相信愈多機構投入這養老板塊中，能夠提升灣區養老的質量，促進兩地銀齡事業達到高效發展。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】