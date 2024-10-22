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BLACKPINK｜LISA香港Fans Meet 10月25日優先售票 即睇兩大搶飛攻略

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撰文： 吳霆俊

發布時間： 41 分鐘前

最後更新： 35 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

LISA＠BLACKPINK 11月攻港開Fans Meeting，優先購票將於10月25日開始，以下教你2大搶飛攻略見女神！

上半演出新歌，下半年見粉絲，《LISA Fan Meetup in Asia 2024》亞洲巡迴見面會將於11月揭開序幕，先從新加坡出發，陸續到曼谷、雅加達、高雄等地，香港站為11月19日。

要搶今次LISA香港Fans Meeting門票，持有指定恒生 Mastercard 信用卡的你可以搶頭啖湯，不但可優先購票，還有機會以激抵價$1 +FUN Dollar換飛！

  • 1／恒生Mastercard優先搶飛

由10月25日10am起，憑指定恒生Mastercard信用卡可優先購買《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》電子門票。門票數量有限，先購先得，售完即止。

  • 2／$1 +FUN Dollar換飛

憑恒生信用卡簽賬消費賺取的恒生信用卡+FUN Dollar，即碌即賺當錢駛！11月11日開始，恒生客戶於恒生銀行官方 Instagram參加抽獎活動，得獎者憑恒生Mastercard信用卡，即可以激抵價$1 +FUN Dollar 換購《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》門票2張（每張門票價值港幣$2,199），限定5個名額，額滿即止。

詳情將於11月公布，有興趣的你記得留意恒生銀行官方 Instagram。

今年LISA曝光率甚高，一連推出3首新歌，《Rockstar》勇奪VMA（MTV Video Music Award）「最佳K-pop獎」，《Moonlit Floor》一改型格形象，走清新浪漫曲風，被視為是與緋聞男友的「放閃」之作。

紅遍全球的LISA日前更為Victoria's Secret 2024內衣騷打頭陣，以兩套超性感造型現身，黑蕾絲內衣配上天使翅膀，集天使與魔鬼於一身火辣跳唱，其演出極速在社交平台上洗版，足見其人氣之高。

點擊圖片放大
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等候多時女神終於襲港開唱，各位Blinks記得緊貼最新消息搶飛！

恒生銀行呈獻：《LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Hong Kong》

日期：11月19日（星期二）
時間：8:30pm
地點：亞洲國際博覽館
票價：$2,199／$1,599／$1,299／$999
*每張電子門票需額外加$30客戶服務費 

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