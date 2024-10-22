夜繽紛｜「潮IN黃大仙」周五起一連三日舉行　無需北上可免費歎八合里牛丸、手打檸檬茶

▲ 潮IN黃大仙周五一連三日舉行。（主辦方供圖）

開關後，港人不止北上深圳，不少人更會選擇在周末乘高鐵赴潮汕、湖南等地遊玩。九龍東潮人聯會周五起，會把汕頭小公園地標中山紀念亭「搬」來香港，讓市民毋須北上，亦可感受潮汕文化，又可品嘗潮式美食。

九龍東潮人聯會常務副會長黃東周介紹，為期3日的「潮IN黃大仙」，將設16個攤位，有多個供應潮式美食，包括人氣連鎖店八合里的手打牛丸、日日香滷鵝、快樂小羊串燒、還有手打檸檬茶等。黃東周透露，手打檸檬茶成本不菲，尤其杯子設計，十分適合打卡。

「潮IN黃大仙」 活動日期：2024年10月25至27日 活動時間：下午4時至晚上10時 活動地點：黃大仙廣場 門票安排：免費入場，主辦方會現場派發換領券，市民憑券換領食物 美食一覽：手打鴨屎香檸檬茶、雙椒一口牛、秘製烤雞翅、炙燒基圍蝦、潮汕鼠壳粿、八合里牛肉丸、牛筋丸、潮州魚蛋、正宗澄海狮头鹅、羊肉串等

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除了美食，亦有傳統燈籠製作，以及來自各地的非遺傳承人將在現場展示包括剪紙、刺繡、木雕等多種非物質文化遺產技藝。還有青年歌手在現場表演，獻唱流行及經典曲目。

活動的另一特色是，主辦方特設8米高門拱，將汕頭小公園中心的中山紀念亭，呈現在市民面前，供打卡留念。

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