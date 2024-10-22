網絡安全｜政府辦公室電腦須獲批才可用WhatsApp　立法會秘書處採類似做法

▲ 政府辦公室電腦須獲批才可用WhatsApp，立法會秘書處會採類似做法。（資料圖片）

政府早前更新《政府資訊科技保安政策及指引》，規定僱員須獲批准才可於辦公室電腦使用即時通訊系統，包括WhatsApp、WeChat和Gmail等，各部門最遲本月內採取措施或制定實施計劃。

立法會秘書處今日（22日）指，會採取類似政府的做法，規定職員在獲得批准及資訊科技系統安全的情況下，才可於辦公室的桌上電腦使用即時通訊軟件，強調會繼續採取有效措施，不斷提升資訊科技網絡安全。

立法會秘書處回覆TOPick指，今年9月初已透過電郵，向全體同事發出妥善保存敏感和個人資料的指引，明確指出不得將任何敏感及個人資料儲存於公有雲平台、即時通訊服務軟件、個人網絡郵件等。秘書處今日亦再次向全體同事強調，妥善保管敏感和個人資料至關重要，必須做好應對網絡攻擊的準備，以確保資料安全，保障立法會的利益。

孫東：從安全角度出發

創新科技及工業局局長孫東今日（22日）在電台節目解釋，是從安全角度出發，因為在桌面電腦使用即時通訊系統，存在重大安全隱患，因此，數字政策辦公室已經提出，政府內部的桌面電腦，不能用Whatsapp或WeChat等即時通訊系統。他說，過去一年，政府面臨不少嚴峻挑戰，電腦入侵情況比較嚴重，有關措施是參照了國際間各個政府通用的做法，包括中央政府及美國政府，內部對電腦系統的規範都比較嚴格。

孫東指，理解過程中可能對政府人員帶來不便，但相信各部門能夠找到替代方法。他表示，手機等移動裝置繼續容許使用即時通訊系統，相信辦法總比困難多。

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