Liam Payne逝世丨31歲Liam Payne墮樓亡　體內驗出至少5種非法藥物　死前曾邀2女粉絲進房

【LiamPayne/驗屍報告/非法藥物/毒品】31歲Liam Payne 本月16日於阿根廷的酒店墮樓亡，其驗屍報告近日亦出爐，據了解，他體內被驗出至少5種非法藥物。

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Liam Payne逝世丨Liam Payne體內驗出至少5種非法藥物

綜合外媒報導，有阿根廷官員透露，Liam的驗屍報告中顯示他體內含有多種藥物，包括粉紅色可卡因(pink cocaine)、安非他命(methamphetamine)、氯胺酮(ketamine)及搖頭丸(MDMA)，而且酒店房間內也出現疑似吸食工具。據了解，Liam的酒店房間亦有酒精及抗抑鬱的處方藥物。為了進一步調查，官員指Liam的屍體將會繼續留在阿根廷，直至屍檢完成。

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Liam Payne逝世丨死前曾邀2女粉絲進房

報導又指驗屍報告顯示Liam全身有多達25處傷口，估計是從高處墮樓引起，懷疑因為頭部嚴重內外出血致死。除此之外，警方調查期間，發現Liam出事前數小時前，曾邀請2名女粉絲進入豪華套房，她們停留時間由上午11時30分待到下午4時離開，而Liam則於當日5時許發生墮樓事故。

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同場加映:父親與粉絲哀悼Liam Payne的離世

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資料來源: abc news

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