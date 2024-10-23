  • 27°C
香港時間：20241024日 (四) 17:55
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽掀起連場激戰 泰國好手一路領先  完勝奪冠

特約

發布時間： 2024/10/23 12:00

最後更新： 2024/10/23 12:01

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

作為亞洲高爾夫球巡迴賽（亞巡賽）2024賽季的重要一站，總獎金達100萬美元的「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」，由10月10日起一連4日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部展開連場激戰，最終由泰國球手拉塔諾‧瓦納史瑞昌（Rattanon Wannasrichan）以低於標準桿20桿260桿的總成績及2桿優勢，在一直領跑下完勝奪冠。

這項世界級高爾夫球比賽，由IMG主辦、澳娛綜合度假股份有限公司（下稱澳娛綜合）冠名贊助及合辦，並獲得澳門特別行政區政府體育局、亞洲高爾夫球巡迴賽、澳門高爾夫球總會全力支持，吸引一眾頂尖好手參與競逐冠軍殊榮，為球迷帶來扣人心弦的精彩賽事。

泰國球手表現突出   拉塔諾冷靜致勝

來自泰國的拉塔諾由首輪比賽打出61桿開始，即領先群雄，並憑藉手握1桿的優勢晉身最終決賽。來到周日決賽，他於甫開局已打出第1洞保帕、第2洞和第3洞抓鳥的佳績，將成績提升至-18，雖然其泰國同胞岡恩‧沙恩卡爾（Gunn Charoenkul）有超水準發揮，在15號洞抓到小鳥，至16號洞兩人都打帕，加上拉塔諾在17號洞吞柏忌，將雙方差距縮窄至3桿，令賽事進入白熱化階段，目睹高手過招，球迷當然雀躍萬分。

泰國好手拉塔諾由開局一直領先，最終在「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」完勝奪冠，同時獲得18萬美元獎金，這亦是他的第二個亞巡賽冠軍。

面對強敵步步進迫，拉塔諾始終沉着應戰，在18洞成功保帕後，奪冠再無懸念。這位泰國好手在現為泰國職業女子球手的女友曼紐莎（Manuschaya Zeemakorn）支持和見證下，捧起「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」冠軍獎杯，同時獲得18萬美元冠軍獎金。這亦是拉塔諾第二場亞巡賽冠軍，對上一次贏得亞巡賽是2017年的泰國公開賽。而岡恩在18號洞抓到小鳥，交出67桿，以四輪262桿、2桿之差獲得亞軍。

同樣來自泰國的岡恩以四輪262桿、2桿之差獲得亞軍。

球星雲集賽場   贏得球迷關注

這位「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」應屆冠軍表示，對贏得這場競爭激烈的比賽感到非常高興。「近期狀態不錯，在這次賽事前一周的亞巡賽獲得前五名，有助信心提升。」他同時感謝女友的陪伴和支持，使他能從頭到尾保持領先，最終贏下比賽。

其他參賽的明星球手同樣成為深受球迷關注。衛冕冠軍李旻宇（Min Woo Lee）四輪68-68-67-66桿，以-11桿的總成績排在並列第9位；大滿貫冠軍布萊恩‧哈曼（Brian Harman）四輪67-66-68-69桿，以-10桿的總成績排在並列第13位。

港澳球手晉身決賽   收穫寶貴經驗

至於中國香港球手張雄熙，在決賽輪與中國澳門本土球手史毅同組，在1號洞出發，最終交出漂亮的65桿，以-9桿的總成績上升到並列第16位。他於周日在前13個洞抓到5個小鳥，保持了16個洞無柏忌，17號洞吞柏忌後，即在18號洞以小鳥彌補損失，將單輪成績鎖定在低於標準桿5桿。「周末在練習場找到了擊球感覺，所以決賽長桿發揮得很好，切推亦不錯，因而抓住很多小鳥機會。」張雄熙表示，今年會以亞巡賽二級賽為主賽場，目前在該巡迴賽年度排名第六，有機會直接晉身2025賽季亞巡賽的資格賽。

中國香港球手張雄熙表示，今年會以亞巡賽二級賽為主賽場，目前在該巡迴賽年度排名第六。

中國澳門本土球手史毅則經歷了艱難的一輪，吞下6個柏忌，一個4柏忌，在18號洞抓到唯一一隻小鳥後，以79桿結束比賽。他在4輪總成績高於標準桿6桿286桿，排在並列第65名。「這一周是轉職業第一場比賽，收穫很豐富，也有很多不同的感受。」史毅直言，在家門口參賽得到不少親朋好友的支持。目前還在美國讀碩士研究生的他將回到美國繼續學業，並參加光輝國際巡迴賽的資格賽。稍後他亦計劃參加亞巡賽資格賽，希望能拿到明年的參賽卡，讓轉職業的第一年可參與更多比賽。

迎接轉職業後首場比賽的中國澳門本土球手史毅稱，在家門口參賽得到不少親朋好友的支持，收穫亦很豐富。

中國球手參賽   收官成績不俗

中國內地球手鄭蘊和在周日決賽抓到六隻小鳥，吞下三個柏忌，交出67桿，以4輪低於標準桿9桿的總成績排在並列第16位。「這一天鐵桿比前幾天都要好，推桿有一些失誤，總體來說表現還不錯。」鄭蘊和賽後總結指，決賽在5桿洞表現不俗，全場3個5桿洞都抓到小鳥，為本周賽事帶來一個好的收官。現時他已前赴泰國投入亞巡賽的另一站，期待有更好的成績。

總成績排在並列第16位的中國內地球手鄭蘊和，現正在泰國參與亞巡賽的另一站比賽。

另一位中國內地球手張進在決賽從10號洞開球，在前半場出現三個柏忌失誤，以+3桿轉場。後半段比賽他抓到1個小鳥、吞下1個柏忌，以平標準桿完賽，最終排在並列第52名。「今天的開球不夠理想，推桿亦有失誤，所以成績上未能更進一步。但對我來說，本周能進入到決賽輪，已實現了預期目標。」

張進坦言從同組球手身上有很多得着，比如他們的開球更穩定一些，接下來他會致力將開球穩定好，繼續做好技術調整，為日巡賽資格賽第二關和亞巡賽的資格考試作好準備。

中國內地球手張進指成功在澳門站進入決賽輪，已實現預期目標。

隨着「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」告一段落，大會稍後將密鑼緊鼓地投入籌備2025年「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」，期望再度為一眾球手與球迷帶來一場更精彩的高球盛會。

（特約）

最高瀏覽

消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
消委會咖啡2024｜消委會測試49款咖啡產品 推薦7款獲評5星：UCC、馬莎 逾9成半咖啡含基因致癌物1款踩界上限｜附消委會咖啡名單一覽
一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎　須切腎保命腹部留7.5吋巨疤
一線搜查｜新加坡女旅客北角玩跳彈床撞爆腎　須切腎保命腹部留7.5吋巨疤
拐帶疑雲︱中西區疑現拐子佬當街捉走小學女生 涉事家長報警呼籲留意
拐帶疑雲︱中西區疑現拐子佬當街捉走小學女生 涉事家長報警呼籲留意
急症室最長等候時間（10月24日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月24日 時間12:05）
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】
超市大搜查‧消委會2024丨消委會評測食品安全一文睇盡　米粉/即食麵/意粉/食油/罐頭魚/雪糕/咖啡【持續更新】