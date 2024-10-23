澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽掀起連場激戰 泰國好手一路領先  完勝奪冠

作為亞洲高爾夫球巡迴賽（亞巡賽）2024賽季的重要一站，總獎金達100萬美元的「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」，由10月10日起一連4日在澳門高爾夫球鄉村俱樂部展開連場激戰，最終由泰國球手拉塔諾‧瓦納史瑞昌（Rattanon Wannasrichan）以低於標準桿20桿260桿的總成績及2桿優勢，在一直領跑下完勝奪冠。

這項世界級高爾夫球比賽，由IMG主辦、澳娛綜合度假股份有限公司（下稱澳娛綜合）冠名贊助及合辦，並獲得澳門特別行政區政府體育局、亞洲高爾夫球巡迴賽、澳門高爾夫球總會全力支持，吸引一眾頂尖好手參與競逐冠軍殊榮，為球迷帶來扣人心弦的精彩賽事。



泰國球手表現突出 拉塔諾冷靜致勝



來自泰國的拉塔諾由首輪比賽打出61桿開始，即領先群雄，並憑藉手握1桿的優勢晉身最終決賽。來到周日決賽，他於甫開局已打出第1洞保帕、第2洞和第3洞抓鳥的佳績，將成績提升至-18，雖然其泰國同胞岡恩‧沙恩卡爾（Gunn Charoenkul）有超水準發揮，在15號洞抓到小鳥，至16號洞兩人都打帕，加上拉塔諾在17號洞吞柏忌，將雙方差距縮窄至3桿，令賽事進入白熱化階段，目睹高手過招，球迷當然雀躍萬分。

▲ 泰國好手拉塔諾由開局一直領先，最終在「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」完勝奪冠，同時獲得18萬美元獎金，這亦是他的第二個亞巡賽冠軍。

面對強敵步步進迫，拉塔諾始終沉着應戰，在18洞成功保帕後，奪冠再無懸念。這位泰國好手在現為泰國職業女子球手的女友曼紐莎（Manuschaya Zeemakorn）支持和見證下，捧起「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」冠軍獎杯，同時獲得18萬美元冠軍獎金。這亦是拉塔諾第二場亞巡賽冠軍，對上一次贏得亞巡賽是2017年的泰國公開賽。而岡恩在18號洞抓到小鳥，交出67桿，以四輪262桿、2桿之差獲得亞軍。

▲ 同樣來自泰國的岡恩以四輪262桿、2桿之差獲得亞軍。

球星雲集賽場 贏得球迷關注



這位「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」應屆冠軍表示，對贏得這場競爭激烈的比賽感到非常高興。「近期狀態不錯，在這次賽事前一周的亞巡賽獲得前五名，有助信心提升。」他同時感謝女友的陪伴和支持，使他能從頭到尾保持領先，最終贏下比賽。

其他參賽的明星球手同樣成為深受球迷關注。衛冕冠軍李旻宇（Min Woo Lee）四輪68-68-67-66桿，以-11桿的總成績排在並列第9位；大滿貫冠軍布萊恩‧哈曼（Brian Harman）四輪67-66-68-69桿，以-10桿的總成績排在並列第13位。



港澳球手晉身決賽 收穫寶貴經驗



至於中國香港球手張雄熙，在決賽輪與中國澳門本土球手史毅同組，在1號洞出發，最終交出漂亮的65桿，以-9桿的總成績上升到並列第16位。他於周日在前13個洞抓到5個小鳥，保持了16個洞無柏忌，17號洞吞柏忌後，即在18號洞以小鳥彌補損失，將單輪成績鎖定在低於標準桿5桿。「周末在練習場找到了擊球感覺，所以決賽長桿發揮得很好，切推亦不錯，因而抓住很多小鳥機會。」張雄熙表示，今年會以亞巡賽二級賽為主賽場，目前在該巡迴賽年度排名第六，有機會直接晉身2025賽季亞巡賽的資格賽。

▲ 中國香港球手張雄熙表示，今年會以亞巡賽二級賽為主賽場，目前在該巡迴賽年度排名第六。

中國澳門本土球手史毅則經歷了艱難的一輪，吞下6個柏忌，一個4柏忌，在18號洞抓到唯一一隻小鳥後，以79桿結束比賽。他在4輪總成績高於標準桿6桿286桿，排在並列第65名。「這一周是轉職業第一場比賽，收穫很豐富，也有很多不同的感受。」史毅直言，在家門口參賽得到不少親朋好友的支持。目前還在美國讀碩士研究生的他將回到美國繼續學業，並參加光輝國際巡迴賽的資格賽。稍後他亦計劃參加亞巡賽資格賽，希望能拿到明年的參賽卡，讓轉職業的第一年可參與更多比賽。

▲ 迎接轉職業後首場比賽的中國澳門本土球手史毅稱，在家門口參賽得到不少親朋好友的支持，收穫亦很豐富。

中國球手參賽 收官成績不俗



中國內地球手鄭蘊和在周日決賽抓到六隻小鳥，吞下三個柏忌，交出67桿，以4輪低於標準桿9桿的總成績排在並列第16位。「這一天鐵桿比前幾天都要好，推桿有一些失誤，總體來說表現還不錯。」鄭蘊和賽後總結指，決賽在5桿洞表現不俗，全場3個5桿洞都抓到小鳥，為本周賽事帶來一個好的收官。現時他已前赴泰國投入亞巡賽的另一站，期待有更好的成績。

▲ 總成績排在並列第16位的中國內地球手鄭蘊和，現正在泰國參與亞巡賽的另一站比賽。

另一位中國內地球手張進在決賽從10號洞開球，在前半場出現三個柏忌失誤，以+3桿轉場。後半段比賽他抓到1個小鳥、吞下1個柏忌，以平標準桿完賽，最終排在並列第52名。「今天的開球不夠理想，推桿亦有失誤，所以成績上未能更進一步。但對我來說，本周能進入到決賽輪，已實現了預期目標。」

張進坦言從同組球手身上有很多得着，比如他們的開球更穩定一些，接下來他會致力將開球穩定好，繼續做好技術調整，為日巡賽資格賽第二關和亞巡賽的資格考試作好準備。

▲ 中國內地球手張進指成功在澳門站進入決賽輪，已實現預期目標。

隨着「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」告一段落，大會稍後將密鑼緊鼓地投入籌備2025年「澳娛綜合澳門高爾夫球公開賽」，期望再度為一眾球手與球迷帶來一場更精彩的高球盛會。

（特約）