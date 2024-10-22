Donki老鼠︱Donki超市貨架「巨鼠出沒」咬穿包裝袋偷食蕎麥麵　街坊投訴竟獲店員咁回覆【附Donki回應】

▲ Donki超市貨架「巨鼠出沒」！咬穿包裝袋偷食蕎麥麵，街坊投訴竟獲店員二字回覆；Donki事後回覆傳媒查詢表示歉意。

【Donki／超市／老鼠／Donki分店／食用安全】Don Don Donki驚現巨鼠！日前，荃灣一名街坊在Donki超市「海之戀」分店，發現貨架上出現一隻巨型老鼠，正在啃食蕎麥麵包裝袋。他立即通知店員，結果竟獲二字回覆……

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事主在Facebook群組「超市優惠關注組」發帖：「海之戀Don Don Donki 各位用家注意」，顯示在本月19日，他在光顧Donki超市荃灣海之戀分店時，發現售賣麵食商品的貨架上，竟有一隻老鼠正捧著「小川製麵 山形縣山芋蕎麥麵」的包裝袋啃咬！

▲ Donki超市出現老鼠偷食「小川製麵 山形縣山芋蕎麥麵」！（圖源：Facebook）

Donki老鼠︱向店員反映僅獲二字回覆

事主拍照留下證據。有網民在帖文留言詢問有否通知職員？事主無奈表示：

佢話「知道」然後打法（發）我走。

店員敷衍了事的態度讓一衆網民感到震驚；更有人揭發Donki「海之戀」分店向來衛生情況惡劣，已不是第一次出現老鼠。

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Donki老鼠︱Donki回應致歉：已即時清潔及捕鼠

TOPick就事件查詢Donki超市，獲回覆指超市於10月20日收到顧客以電郵反映事件，已通知相關店舖即時作出跟進，包括於即日進行了深層清潔，及後亦採取了捕鼠及驅鼠措施。

另外，相關店鋪亦確認已棄置所有相關的食品包裝，以確保提供衛生整潔及安全的購物環境予顧客，「顧客的健康及感受永遠是我們最重視的一環」。

最後，對於為顧客帶來不愉快的購物體驗，Donki深感歉意，承諾日後必定會加強防治工作。

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