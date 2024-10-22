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港鐵工程︱東涌站周六進行延線工程 東涌站來往欣澳站服務提早至晚上11時停止

社會

撰文： 陳展棋

發布時間： 2 小時前

最後更新： 1 小時前

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港鐵表示，今個星期六會於東涌站進行東涌綫延綫大型路軌改道工程，由東涌站開出、以及以東涌站為總站的列車，將於收車前提早2小時停止，亦即約晚上11時左右開出尾班車，東涌綫其餘服務維持至尾班車。

港鐵指，由東涌站開出至香港站最後一班列車，會於晚上11時01分開出、由香港站開出東涌站往至最後一班列車，會於晚上11時07分開出。兩班車開出後，市民仍可以乘搭來往香港站至欣澳站列車，至正常停車時間。

港鐵將安排免費接駁巴士往返兩個車站，約3至9分鐘一班，車程約20至30分鐘。上落口點分別是東涌站A出口停車處、以及欣澳站東涌站A出口運輸交匯處。由於乘搭接駁巴士行程較鐵路長，建議乘客及早規劃行程。港鐵亦透露，未來3年會有4個道岔需要進行工程，會作出公布。

熱帶氣旋「潭美」將進入本港800公里範圍。港鐵表示，工程於戶外露段進行，正密切留意天氣情況，會以工程人員的安全為優先考量，若受惡劣天氣影響，工程將延後一星期，至下月2日晚上進行，會盡早向乘客通知。

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