親子好去處｜全球最大充氣彈跳派對香港站　1.6萬呎超巨型城堡+150米長障礙賽道

▲ The Big Bounce充氣彈跳派對香港站年底舉行，場內特製巨型充氣區讓小朋友盡情放電。（相關機構提供）

【西九充氣樂園優惠】全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險The Big Bounce世界巡迴香港站》將於12月21日起在西九文化區舉行，場內佔地1.6萬呎設4大充氣遊樂區，大家可以盡情放電！現推出早鳥優惠，最平每人$165！

The Big Bounce｜1.6萬呎巨型充氣城堡 4大玩樂區必玩逾150米障礙賽道

來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，以香港作為亞洲首站，並邀請了滙豐保險作為冠名贊助，於2024年12月21日至2025年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。The Big Bounce以「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」作主題，設有4大超巨型充氣遊樂區，包括1.6萬平方呎全球最大充氣城堡、逾150米長30個的障礙賽道「The Giant巨無霸挑戰場」、巨型運動場「Sport Slam體育狂熱」，以及太空主題的「airSPACE Pink Alien外星人堡壘」。

每個遊樂區也設有互動性十足的玩樂設施，包括競技籃球場、攀爬塔、多項球類運動、巨型滑梯及波波池等，現場還有泡泡派對和DJ全天候駐場，大人小朋友也可以盡情放電！

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The Big Bounce｜多個場次讓不同年齡層參與

另外活動設有多個場次，以滿足不同年齡層的玩樂需求：「幼童專屬場次」特別為 7 歲或以下兒童及其家長而設；「親子同樂場次」適合15歲或以下兒童和家長，一家大小共同享受歡樂時光；16歲或以上的大朋友們可以參加晚間的「黑夜彈跳派對」，當中設有主題音樂派對如K-POP、Y2K及懷舊夜！想和朋友一同過聖誕，活動還設有「聖誕睡衣派對」，大家可以根據主題穿著打扮，一同沉浸節日歡愉之中！

The Big Bounce｜親子套票早鳥優惠 低至$165玩足90分鐘

由即日起至11月24日，《滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站》推出限時早鳥優惠，90分鐘的門票包括一個指定的40分鐘時段進入「全球最大充氣城堡」，以及無限次進出其他所有巨型充氣遊樂區，當中親子套票優惠兩人入場低至$330起，即每位平均$165盡玩90分鐘！大家切勿錯過優惠！

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

時間：10:00-23:10（分時段入場）

地點：香港西九文化區藝術公園大草坪

價錢：

早鳥優惠價錢（即日起至11月24日）

門票場次 可入場人士 早鳥優惠門票套裝 幼童專屬場次 7歲或以下兒童

及其同行家長 預售幼童專屬時段雙人票－$330

（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

（購買雙人票的2人必須一同進入場地） 預售幼童專屬時段三人票－$490

（購買三人票的3人必須一同進入場地） 親子同樂場次 15歲或以下兒童

及其同行家長 預售親子同樂時段雙人票－$330

（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

（購買雙人票的2人必須一同進入場地） 預售親子同樂時段三人票－$490

（購買三人票的3人必須一同進入場地） 黑夜彈跳派對 只限16歲或以上人士 預售黑夜彈跳派對雙人票－$370

（購買雙人票的2人必須一同進入場地）

（購買雙人票的2人必須一同進入場地） 預售黑夜彈跳派對三人票－$550

（購買三人票的3人必須一同進入場地）

標準票價（12月5日起）

門票場次 正價單人門票 幼童專屬時段單人票 $179 親子同樂時段單人票 $179 黑夜彈跳派對單人票 $199

預訂網站：早鳥優惠預訂



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