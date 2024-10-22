親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池

▲ The Big Bounce充氣彈跳派對香港站年底舉行，場內特製巨型充氣區讓小朋友盡情放電。（相關機構提供）

【充氣樂園】全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險 The Big Bounce世界巡迴香港站》將於12月21日起在香港西九文化區舉行，設有巨型充氣遊樂區、滑梯及波波池等，讓小朋友盡情享受彈跳樂趣！

The Big Bounce｜特製巨型充氣遊樂區 設小朋友最愛滑梯波波池

來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，以香港作為亞洲首站，並邀請了滙豐保險作為冠名贊助，於2024年12月21日至2025年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。The Big Bounce以「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」作主題，設有特製巨型充氣遊樂區，包括籃球場、滑梯、波波池等充氣遊樂設施，小朋友可以跳住放電！

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The Big Bounce｜日夜場次讓不同年齡參與

另外活動設有日場和夜場，小朋友和家長可參與上午和中午場次，一家大小共同享受歡樂時光。晚間場次則為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的人們參與戶外派對，共渡聖誕及新年佳節。現場還會有Live DJ音樂，讓每位參與者盡情享受派對！

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」

日期：2024年12月21日至2025年1月5日

售票詳情稍後公布，詳情留意The Big Bounce Facebook及Instagram

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