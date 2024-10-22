  • 29°C
香港時間：20241022日 (二) 21:13
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

親子好去處｜The Big Bounce充氣彈跳派對香港站　特製玩樂區玩巨型滑梯波波池

親子好去處

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

The Big Bounce充氣彈跳派對香港站年底舉行，場內特製巨型充氣區讓小朋友盡情放電。（相關機構提供）

【充氣樂園】全球最大充氣彈跳派對《滙豐保險 The Big Bounce世界巡迴香港站》將於12月21日起在香港西九文化區舉行，設有巨型充氣遊樂區、滑梯及波波池等，讓小朋友盡情享受彈跳樂趣！

The Big Bounce｜特製巨型充氣遊樂區 設小朋友最愛滑梯波波池

來自美國的The Big Bounce巨型充氣樂園舉辦世界巡迴，以香港作為亞洲首站，並邀請了滙豐保險作為冠名贊助，於2024年12月21日至2025年1月5日，在西九文化區藝術公園大草坪舉行。The Big Bounce以「日跳夜跳 香港一齊開心彈起！」作主題，設有特製巨型充氣遊樂區，包括籃球場、滑梯、波波池等充氣遊樂設施，小朋友可以跳住放電！

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

童學園
東張女神母校｜梁敏巧返母校樹仁大學感激栽培　難忘採訪垃圾屋憶良師教誨

The Big Bounce｜日夜場次讓不同年齡參與 

另外活動設有日場和夜場，小朋友和家長可參與上午和中午場次，一家大小共同享受歡樂時光。晚間場次則為「黑夜彈跳派對」，讓16歲或以上的人們參與戶外派對，共渡聖誕及新年佳節。現場還會有Live DJ音樂，讓每位參與者盡情享受派對！

「滙豐保險 The Big Bounce 世界巡迴香港站」
日期：2024年12月21日至2025年1月5日
售票詳情稍後公布，詳情留意The Big Bounce FacebookInstagram

更多香港親子好去處，即睇：

萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat

萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡

長洲親子遊｜長洲人推介4大小店美食　歎特色陳皮咖啡/氣泡茶/皇牌燉桃膠

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡
17:59 2024/10/18
萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡
萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat
09:00 2024/10/20
萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat
萬聖節｜愉景灣連串活動感受「盞鬼」氣氛 市集打卡位服裝比賽歡渡Helloween
17:36 2024/10/21
萬聖節｜愉景灣連串活動感受「盞鬼」氣氛 市集打卡位服裝比賽歡渡Helloween

你可能感興趣

萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡
17:59 2024/10/18
萬聖節2024｜萬聖節好去處10大推介　沉浸式鬼屋劇本殺+阿Jack怪誕大餐+趣怪牛肉漢堡
萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat
09:00 2024/10/20
萬聖節好去處2024｜西九文化區萬聖節6大嘩鬼活動　20地點隱藏糖果大玩Trick-or-Treat
萬聖節｜愉景灣連串活動感受「盞鬼」氣氛 市集打卡位服裝比賽歡渡Helloween
17:36 2024/10/21
萬聖節｜愉景灣連串活動感受「盞鬼」氣氛 市集打卡位服裝比賽歡渡Helloween
好去處 玩樂 親子活動 DJ 西九文化區

最高瀏覽

打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
國際學校學費2024｜全港最新國際學校學費出爐　呢間學校1年出產17名IB狀元
國際學校學費2024｜全港最新國際學校學費出爐　呢間學校1年出產17名IB狀元
急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間16:05）
網絡熱話｜內地女東京FENDI因店員1舉動嬲爆　店員經理4人下跪道歉後續更狂
網絡熱話｜內地女東京FENDI因店員1舉動嬲爆　店員經理4人下跪道歉後續更狂
超市大搜查︱消委會洗頭水推薦16款5星洗頭水　逾6成含致敏物或致皮炎出疹　消委會推薦及《LDK》推介45款優質洗頭水
超市大搜查︱消委會洗頭水推薦16款5星洗頭水　逾6成含致敏物或致皮炎出疹　消委會推薦及《LDK》推介45款優質洗頭水