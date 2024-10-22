肺炎球菌｜學者：本港僅6%高風險人士曾正確完成疫苗接種　呼籲盡快接種 　

▲ (香港感染病及傳染病醫醫會提供)

香港感染及傳染病醫學會表示，預料香港冬季將出現肺炎球菌感染高峰，呼籲高風險人士應主動向醫生了解注射肺炎球菌疫苗的不同選擇。有學者表示，參考了多地研究，香港只有6.4%擁衛生署所列高風險病症的人士，能夠正確地完成肺炎球菌疫苗接種序列，較其他國家為低。

香港中文大學健康教育及促進健康中心總監、賽馬會公共衞生及基層醫療學院黃至生教授表示，參考了近年美國、澳洲、英國、新加坡、香港等地約20份的研究，發現這幾個地區居民對肺炎球菌的風險和患病帶來的嚴重性不太了解，而且能正確地完成接種疫苗的比率亦屬於低。香港只有6.4%擁有至少一種衛生署所列高風險病症的人士能夠正確地完成肺炎球菌疫苗接種序列，而美國則有15%接種至少一劑肺炎球菌疫苗的人士正確完成接種。

肺炎球菌疫苗主要分為結合型疫苗（PCV）及多醣體疫苗（PPSV)。港大醫學院內科學系傳染病科主任及講座教授孔繁毅表示，未能正確完成接種的原因可能包括不知道須要接種第二劑疫苗、因第二劑疫苗相距至少一年而忘記接種，又或者是不清楚哪一款肺炎球菌疫苗適合作為自己第二劑疫苗。孔繁毅表示，綜合不同研究結果，20價肺炎球菌結合疫苗（PCV20）是較便捷的選擇，有助避免未能完成多劑疫苗組合的情況，建譏政府考慮納入成為疫曲接種計劃選擇之一。

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