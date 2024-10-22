  • 31°C
香港時間：20241022日 (二) 17:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打擊濫用公屋｜碩門邨女住戶瞞報元朗物業　被判監30天單位遭沒收

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

碩門邨女住戶瞞報元朗物業，被判監禁30天，涉案公屋單位已被收回。（資料圖片）

政府近年加強打擊濫用公屋，一名公屋住戶因在申請公屋時沒有申報擁有香港住宅物業，違反《房屋條例》，合共被判監禁30天。涉案公屋單位已被收回。房屋署發言人提醒所有公共租住房屋（公屋）居民及申請人，必須如實申報入息及資產。

該名公屋住戶申請公屋時，在2018年及2019年向房屋署遞交的兩份申報表中，沒有申報她擁有香港住宅物業，從而獲配一個位於碩門邨的公屋單位。其後調查揭發，她於案發時擁有一個元朗區的住宅物業，並不符合申請公屋的資格。

該名住戶就申請公屋一事明知而作出虛假陳述，違反《房屋條例》第26（1）（c）條而被檢控，較早前在沙田裁判法院被裁定罪名成立並押後至昨日（21日）判刑。裁判官考慮到案情的嚴重性及涉及寶貴的公屋資源，認為不適合判處社會服務令，因此判處該名人士就兩項控罪各監禁20天，其中10天同期執行，即共監禁30天。此外，房屋署已於本年5月收回涉案公屋單位。

發言人提醒所有公屋申請人，在申請公屋時，因明知而向房委會作出虛假陳述，即觸犯《房屋條例》第26（1）（c）條。一經法庭定罪，最高可被判罰款5萬元及監禁6個月，其公屋申請會被取消，而已入住的公屋單位亦會被房屋署收回。

發言人強調，社會普遍認同房屋署打擊濫用公共房屋資源的工作，房屋署會繼續採取多管齊下及風險為本的措施，全方位打擊濫用公屋的行為。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

資料外洩｜學校及NGO資料外洩事故呈上升趨勢　私隱署今年首三季接51宗
今日 15:51
資料外洩｜學校及NGO資料外洩事故呈上升趨勢　私隱署今年首三季接51宗
交通意外｜柴灣私家車失事四輪朝天　男司機一度被困清醒送院治理
今日 16:19
交通意外｜柴灣私家車失事四輪朝天　男司機一度被困清醒送院治理
港鐵工程︱東涌站周六進行延線工程 東涌站來往欣澳站服務提早至晚上11時停止
今日 16:24
港鐵工程︱東涌站周六進行延線工程 東涌站來往欣澳站服務提早至晚上11時停止

你可能感興趣

資料外洩｜學校及NGO資料外洩事故呈上升趨勢　私隱署今年首三季接51宗
今日 15:51
資料外洩｜學校及NGO資料外洩事故呈上升趨勢　私隱署今年首三季接51宗
交通意外｜柴灣私家車失事四輪朝天　男司機一度被困清醒送院治理
今日 16:19
交通意外｜柴灣私家車失事四輪朝天　男司機一度被困清醒送院治理
港鐵工程︱東涌站周六進行延線工程 東涌站來往欣澳站服務提早至晚上11時停止
今日 16:24
港鐵工程︱東涌站周六進行延線工程 東涌站來往欣澳站服務提早至晚上11時停止
碩門邨 公屋 元朗區 物業 房屋署 房委會 沙田 香港 服務 元朗

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）