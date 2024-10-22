靚媽精明眼｜樂富廣場消費賞過百件家品低至1折　NITORI進駐玩遊戲贏取1萬元禮券

▲ 樂富廣場消費賞過百件家品低至1折，當中日本國民家品店NITORI進駐玩遊戲贏取1萬元禮券。

【日本家品店NITORI/樂富廣場】11月臨近，又是為家居換上新裝的時候。由10月25日至11月30日，樂富廣場特別推出「家點樂趣」活動，精選過百件家電食品以低至1折發售！

日本國民家品店NITORI香港第二分店即將在樂富廣場盛大開幕，樂富廣場亦特別推出「消費拍住賞」遊戲活動，頭獎為NITORI樂富店10,000元現金禮券，而其他獎品包括3座位黃牛皮梳化及變頻前置式洗衣機等。消費愈多，中獎機會愈大！

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家品大激賞｜過百件家電食品低至一折發售

「家點樂趣」消費獎賞活動由10月25日起一連五周舉行，有超過30家家具及食品店參與，包括照顧大小家庭所需的梳化倉及UNY生活創庫，均提供折扣優惠；商場有超過100件精選貨品以優惠價發售，部分指定貨品將會於指定日子以低至一折發售，包括：

商戶 指定貨品 優惠價（元） 原價（元） 梳化倉 Flanagan雙座位布藝梳化 299 2,990 梳化倉 Yilia 1枱4椅餐枱套裝 599 5,990 UNY生活創庫 Tefal X-Nano無線吸塵機 259 2,588 張毛記 Samsung 50吋4K智能電視 548 5,480 張毛記 Siemens雙門雪櫃 699 6,990 Panashop Panasonic 變頻式烤焗微波爐 298 2,980 Cottex Disney 柔軟布系列（單人床笠、枕袋連被袋） 110 1,099

上述貨品數量有限，售完即止。



此外，推廣期間內指定餐桌、廚具、睡房用品、家居清潔及個人護理用品均提供精選優惠，例如Cottex - A-Fontane摩登絲40S系列1300針床品套裝（床笠及枕袋）特價299元至499元一套（原價600元至1,020元），以及Tefal Ingenio法國製靈巧疊疊鑊（黑色）八件裝特價1,438元一套（原價2,388元）。

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優惠情報｜參加小遊戲 頭獎價值萬元NITORI現金禮券

日本國民家品店NITORI樂富店將於10月25日在商場盛大開幕，樂富廣場特別推出「消費拍住賞」遊戲活動。Link Up會員憑電子貨幣消費滿200元即可獲一次消費拍住賞遊戲機會，滿350元即可獲兩次機會。

為慶祝NITORI開業，憑NITORI電子貨幣消費更可格外獲得遊戲機會一次。每次參加小遊戲均可挑戰活動的「終極龍虎榜」，分數最高的首10名參加者將有機會贏取豐富獎品，包括頭獎NITORI樂富店10,000元現金禮券，二獎為梳化倉Wardell三座位黃牛皮梳化和三獎Hitachi變頻前置式洗衣機 ，其他獎品包括28吋下置式雙氣旋抽油煙機、雙門變頻式環保雪櫃及直立式無線吸塵機等。

最新影片推介:

優惠情報｜NITORI進駐樂富廣場 開幕限定優惠

NITORI樂富店除了繼續提供價錢親民的日系家品，如梳化、餐桌椅、衣櫃、窗簾、寢具、餐具及寵物家品等，還帶來更多「日本製造」的家品。由10月25日起至11月11日，NITORI會員於店內消費每滿100元即減10元；折實滿200元可獲贈限量「香港限定版帆布袋」，每日限量，先到先得。另外，NITORI樂富店將特設北海道名物展，顧客在店內購物即有機會免費獲得北海道小禮品，禮品於指定日期派發，數量有限，詳情請向店員查詢。



「家點樂趣」活動詳情：

日期：2024年10月25日至11月30日

地點：樂富廣場及街市

「消費拍住賞」活動詳情：

推廣日期：2024年10月25日至11月30日（逢星期五、六及日）

遊戲地點：樂富廣場A區 1樓（UNIQLO 對出）

遊戲時間：中午12時至下午7時

NITORI樂富店

地址：樂富廣場B區1樓

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