霜降2024｜霜降4類人易破財生病　命理師教吃1物轉運+呢種顔色最旺

▲ 霜降4類人易破財生病，命理師教吃1物轉運。

【霜降/霜降習俗/二十四節氣】10月23日是二十四節氣中的霜降，是秋季最後一個節氣，天氣將會轉涼。有玄學家提醒，霜降有不少習俗要留意，有4個星座的人士運勢大變，並提供3招開運法，即睇詳情！

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二十四節氣霜降｜霜降開運密碼

台灣命理師柯柏成於Facebook專頁發文，指今年的霜降在10月23日早上6時4分開始，霜降是秋季的最後一個節氣，節氣過後就向冬季過度，顧名思義深秋景象明顯，冷空氣南下越來越頻繁，氣溫驟降、晝夜溫差變大。

柯柏成指出，霜降節氣的開運密碼是紅色，穿戴上可以紅色系為主，另外當季的火紅水果為柿子，這種暖色系的水果也是霜降節氣的開運密碼。另外，需要轉運的人士，可以在農曆九月十九（公曆10月21日）準備單數的柿子作為供品，前往觀世音菩薩的寺廟祭拜，之後在霜降節氣的時間食用，相傳可以轉運，食用每顆柿子前默誦108次「南無觀世音菩薩」聖號再加持下去更有效驗。

二十四節氣霜降｜4星座運勢易破財生病

命理師清水孟國際塔羅小孟老師亦在Facebook專頁發文，指霜降當日有4個星座運勢大變，並提供一個破解方法，點擊下圖查看詳情：

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資料來源：柯柏成/命理、小孟老師星座塔羅牌之清水孟

（內容獲授權轉載）

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