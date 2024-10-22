海皇粥店丨海皇粥店10蚊放題被彈冇誠意　官網小編逐一回應負評力挽狂瀾

▲ 海皇粥店推出10元放題但被彈沒有誠意。

海皇粥店也有放題？海皇粥店在今日（10月22日）於官方社交平台公布寫：「街坊們注意！海皇粥店大放送！$10就食到飽？唔係講笑㗎！」

不過所謂10元食到飽是指：「只需要$10蚊，就可以喺45分鐘內任食白粥、豆漿同油器！」而且活動只限灣仔一間分店而已。

小紅書丨男子發文呻銅鑼灣食飯貴 呼籲返深圳食被網民咁回應

▲ 海皇粥店在今日宣布推出放題。

海皇粥店丨小編逐一回應負評

但此廣告一出，卻引來大批網民批評欠誠意，紛紛在海皇粥店官方社交平台留言大彈。不過，官方社交平台網絡編輯十分盡責，逐一回應網民，盡量力挽狂瀾。

比如有網民諷刺指：「血糖爆升放題」，小編回應：「好似股市咁, 升完咪跌返」、網民稱：「執笠前賺返筆」，小編回應：「$10一位, 血本無歸」、網民稱：「然後9點去到，排到11點先有得食 😂」小編回應：「擔定凳仔嚟啦😗」、網民稱：「即係好快又執笠😑」，小編回應：「天下無不散之宴席.....但係 冇咁快！！」、網民諷刺指：「垃圾粥店,冇乜人幫襯」，小編回應：「睇黎你都幫襯過我哋先得出呢個結論, 多謝支持😗」等。

最有趣有網民留言：「睇字都feel到你驚死蝕, 限時限刻仲得1間分店, 搞promo搞到咁算吧啦。」，小編幽默回應：「邊有鋪頭唔驚蝕~」而小編努力亦見效，部份網民表示接受解釋，甚至表示屆時有意光顧。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

IKEA出招隔空回應實惠扮結業 網民讚宜家：抽水王永遠唔會令人失望

西貢遊客｜內地客西貢食海鮮 遭索過千元加工費懷疑被呃

實惠結業？丨實惠深夜發文惹執笠疑雲 今早再出帖盡解謎團

最新影片推介：

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】 【職場智慧求生術】