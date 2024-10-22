  • 31°C
香港時間：20241022日 (二) 17:54
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Expedia調查揭香港人旅遊趨勢　熱門小眾目的地日本一地方上榜

休閒消費

撰文： 陳家昌

發布時間： 53 分鐘前

分享：

分享：

熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本福岡明年預計甚受歡迎。

Expedia Group日前發佈Unpack ’25年度報告，以數據剖析未來一年的旅遊趨勢，包括旅遊動機及熱門旅遊目的地。

調查指出旅客不再局限於遊覽傳統熱門景點，更會探索新小眾旅遊勝地。

根據平台的航班搜尋量，預測全球旅客在 2025年會前往的小眾目的地，頭十位為：法國蘭斯、意大利布雷西亞、墨西哥科蘇梅爾，美國加州聖巴巴拉、紐西蘭懷卡托、西班牙赫羅納、日本福岡、阿聯酋阿布札比、泰國喀比及加拿大亞伯達省坎莫爾。

法國蘭斯

影視旅遊模式崛起下，如《艾蜜莉在巴黎》第四季開播，近期數據顯示，香港旅客對巴黎住宿的搜尋量增加了 25%，對前往羅馬的航班搜尋量亦明顯增加了 15%。

英國仍然是影視旅遊的熱門勝地，Expedia 上更有等多達幾百種主題行程可供預訂，當中包括《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《哈利波特》（Harry Potter）、《權力遊戲》（Game of Thrones）及《古戰場傳奇》（Outlander）等。

選擇全包度假住宿的旅客，不再只限於在泳池旁享受日光浴的家庭旅客。今時今日，全包度假住宿亦吸引了那些尋求輕鬆入住體驗和優惠價格的旅客。在香港，70% 的旅客曾入住全包度假住宿，更有71%受訪者表示會考慮在 2025 年預訂這類住宿。近一半的本地旅客表示，全包度假住宿是他們偏好的酒店類型。

Expedia Group 環球傳訊部亞洲公關總監 Lavinia Rajaram

值得注意的時，超過三分之一（36%）的香港旅客表示全包度假住宿能省卻尋找餐廳的煩惱，其次是方便預訂（33%），以及入住全包度假住宿所感受的奢華體驗（33%）

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】

相關文章

親子旅遊｜Booking.com網站/APP差價可達52%　Agoda被批會員訂房更貴
18:09 2024/10/16
親子旅遊｜Booking.com網站/APP差價可達52%　Agoda被批會員訂房更貴
韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到
16:48 2024/10/17
韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到
台北旅遊｜麥當勞聯乘全職獵人Hunter X Hunter 盲抽角色卡+送限定Poker
今日 12:22
台北旅遊｜麥當勞聯乘全職獵人Hunter X Hunter 盲抽角色卡+送限定Poker

你可能感興趣

親子旅遊｜Booking.com網站/APP差價可達52%　Agoda被批會員訂房更貴
18:09 2024/10/16
親子旅遊｜Booking.com網站/APP差價可達52%　Agoda被批會員訂房更貴
韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到
16:48 2024/10/17
韓國旅遊｜盤點首爾5大超方便紅葉打卡位 地鐵站行5分鐘即到
台北旅遊｜麥當勞聯乘全職獵人Hunter X Hunter 盲抽角色卡+送限定Poker
今日 12:22
台北旅遊｜麥當勞聯乘全職獵人Hunter X Hunter 盲抽角色卡+送限定Poker
旅遊資訊 著數優惠 福岡 住宿 法國

最高瀏覽

馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
馬國明一時大意爆太太有喜？　湯洛雯首開腔用12個字無奈回應
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
打風預測│天文台料潭美周四、五闖本港800公里　屆時發出一號戒備信號
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
鼓勵生育｜政府僱員明年4月起享3日育兒假　楊何蓓茵料約1.2萬名僱員受惠
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
腦腫瘤丨蔡一傑開刀除腦瘤留巨疤　醫生拆解3大常見腦瘤症狀惡性膠質瘤存活中位數僅1年
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）
急症室最長等候時間（10月22日 時間12:05）