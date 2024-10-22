Expedia調查揭香港人旅遊趨勢　熱門小眾目的地日本一地方上榜

▲ 日本福岡明年預計甚受歡迎。

Expedia Group日前發佈Unpack ’25年度報告，以數據剖析未來一年的旅遊趨勢，包括旅遊動機及熱門旅遊目的地。

調查指出旅客不再局限於遊覽傳統熱門景點，更會探索新小眾旅遊勝地。

根據平台的航班搜尋量，預測全球旅客在 2025年會前往的小眾目的地，頭十位為：法國蘭斯、意大利布雷西亞、墨西哥科蘇梅爾，美國加州聖巴巴拉、紐西蘭懷卡托、西班牙赫羅納、日本福岡、阿聯酋阿布札比、泰國喀比及加拿大亞伯達省坎莫爾。

▲ 法國蘭斯

影視旅遊模式崛起下，如《艾蜜莉在巴黎》第四季開播，近期數據顯示，香港旅客對巴黎住宿的搜尋量增加了 25%，對前往羅馬的航班搜尋量亦明顯增加了 15%。

英國仍然是影視旅遊的熱門勝地，Expedia 上更有等多達幾百種主題行程可供預訂，當中包括《柏捷頓家族：名門韻事》（Bridgerton）、《哈利波特》（Harry Potter）、《權力遊戲》（Game of Thrones）及《古戰場傳奇》（Outlander）等。

選擇全包度假住宿的旅客，不再只限於在泳池旁享受日光浴的家庭旅客。今時今日，全包度假住宿亦吸引了那些尋求輕鬆入住體驗和優惠價格的旅客。在香港，70% 的旅客曾入住全包度假住宿，更有71%受訪者表示會考慮在 2025 年預訂這類住宿。近一半的本地旅客表示，全包度假住宿是他們偏好的酒店類型。

▲ Expedia Group 環球傳訊部亞洲公關總監 Lavinia Rajaram

值得注意的時，超過三分之一（36%）的香港旅客表示全包度假住宿能省卻尋找餐廳的煩惱，其次是方便預訂（33%），以及入住全包度假住宿所感受的奢華體驗（33%）

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