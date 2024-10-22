APEC財長會議｜陳茂波：香港穩健金融基建　有利構建金融科技生態圈

▲ 財政司司長陳茂波在秘魯繼續出席亞太區經濟合作組織財政部長會議。（政府新聞網圖片）

利馬時間10月21日，財政司司長陳茂波在秘魯利馬出席亞太經合組織（APEC）財長會議。陳茂波分享了香港最新的經濟情況，表明香港堅定支持以規則為本的自由貿易和多邊主義。

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今年亞太經合組織財長會議主題為「可持續、數字化、具韌性的亞太經合組織」。在多個討論環節上，陳茂波分別就全球及區域經濟與金融展望、可持續金融、可持續基建、數字金融，以及提升應對氣候變化的韌性等議題發言。

陳茂波提到，香港作為「超級連繫人」，可以發揮連接傳統及新興市場的橋樑作用，推動區內數字經濟和創新科技，以促進整個區域更好的共同發展。他又介紹了香港作為國際金融中心所發揮的功能，包括促進資金與綠色項目及基建項目的高效配對，並分享了香港在推進綠色金融和轉型金融方面的最新工作。

陳茂波亦參與了數字金融發展的討論環節，他指出，香港穩健和國際化的金融基建，以至平衡安全和創新的監管制度，均有利於構建蓬勃的金融科技生態圈。

晤韓國副總理、越南財政部副副部長

陳茂波又出席了亞太經合組織商貿諮詢理事會的午餐會，就如何槓桿私人市場資本以更好支持可持續基建和應對氣候變化項目、如何營造更有利環境讓中小微企更積極擁抱數字金融等議題，分享香港經驗，並與其他經濟體代表和商界領袖交換意見。

出席財長會議期間，陳茂波也分別與韓國副總理兼企劃財政部長官崔相穆，以及越南財政部副部長武成興會面，就加強合作，以及雙方共同關心的議題交流意見。

轉訪紐約 出席彭博全球監管論壇



陳茂波已轉往美國紐約訪問，紐約時間10月22日，陳茂波會出席由彭博主辦的彭博全球監管論壇並發言。

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責任編輯：戴朗希