祈福黨｜英國驚現廣東話「祈福黨」專揀華人年長婦行騙　倫敦警發照片尋8疑犯

▲ 英國驚現廣東話「祈福黨」，專揀華人年長婦行騙，倫敦警發照片尋8疑犯。

【英國／祈福黨/廣東話】英國倫敦華人社區近日出現操廣東話的「祈福黨」騙徒，一名馬來西亞和越南的華僑女長者受騙。倫敦警方上周二（15日）發布8名懷疑「祈福黨」的女性照片，呼籲公眾提供線索。

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祈福黨｜廣東話祈福黨專揀華人年長婦行騙

據《BBC》報道，祈福黨通常由3名女性組成，以廣東話向華人年長女性搭訕，假裝有親人患病要尋找中醫，讓目標對象同行，其後告知受害人或家屬恐有不測，需要祈福消災，最終騙走名貴首飾和現金。

英國倫敦警方指出，自今年1月以來，英國多個華人社區驚現廣東話祈福黨騙案，尤其活躍於倫敦伊斯靈頓的教堂街市場（Chapel Market）和利物浦街（Liverpool Road）。目前，已知有來自馬來西亞和越南的華僑女長者受騙。

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祈福黨｜馬來西亞六旬婦被告知兒子3天内意外死亡

居住在倫敦的六旬馬來西亞華裔女子Mungnee表示，她早前在西倫敦哈羅路（Harrow Road）遇到一名女子，哭著說自己的丈夫生病了，並用廣東話詢問Mungnee是否認識一名當地中醫，好替生病丈夫治病。隨後另一個講廣東話的陌生人出現，稱自己認識中醫，並主動提出帶路。

Mungnee出於想要幫助那位正在哭泣女子的心，便跟著她們走。當走到一條偏僻的小巷裏，又遇到聲稱是中醫親戚的第3名女子說可以幫忙。結果她們見完「中醫」後，Mungnee被告知自己也處於危險之中，包括婚姻出現問題，右腿還有劇烈疼痛，而這些Mungnee都沒有透露給對方。

隨後她還被告知兒子將在3天內發生意外死去，於是她們提議Mungnee交出金飾及現金「祈福保平安」。Mungnee表示，因為她們保證物品會在祈福後歸還，所以對此感到「放心」，其中一名女子跟隨她回家拿首飾，又帶她去銀行取出4,000英鎊（約4萬港元）存款，裝在一個膠袋裏。

然而，當她回到家打開那個膠袋，發現已被偷龍轉鳳，其中一些被偷走的物品還是Mungnee母親留下來的傳家之寶，而Mungnee最後只拿回一塊磚頭、一塊蛋糕和兩瓶水，整個騙局僅花了3小時。

祈福黨｜騙徒疑使用「魔鬼氣息」藥物

另一名受害者的女兒Tuyet van Huynh憶述，其母親於今年5月在東倫敦的厄普頓（Upton）購物時，有3名女性扮演相同的角色，告知母親有邪靈在威脅她的兒子，最終騙走數萬英鎊。

受騙後Tuyet van Huynh收集不同閉路電視片段，懷疑騙徒可能使用一種被稱為「魔鬼氣息」的藥物，是一般用於治療暈浪症狀的東莨菪鹼（Devil’s Breath Scopolamine），可以使母親受到他人控制，同時又能保持一定清醒狀態。不過，Tuyet van Huynh沒有證據證明這種藥物被使用在母親的案件上。

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祈福黨｜反欺詐專家：她們在騙自己人

據報道，過去一年在英國、美國、澳洲和加拿大街頭都發生一連串有關祈福詐騙的案件，警方目前正在調查，受害者家屬也在努力尋找行騙者。

慈善機構「受害者支援」（Victim Support）反欺詐專家Lisa Mills指，這種騙局之所以如此有效，部份原因可能是整場騙局的設置都是為了快速將受害者騙入圈套。

你會遇到那些與你相似的人，她們看起來和你一樣，都是女性，年齡相仿，說着同樣的語言。

令她更為心痛的是，這些騙子竟然是華人：「她們在騙自己人。」

同場加映：18222 反詐騙諮詢熱線

近年詐騙陷阱越來越多，香港警務處設立「防騙易18222」反詐騙諮詢熱線，提供24小時反詐騙諮詢服務，以協助應對懷疑騙案。熱線亦提供最新騙案手法資訊及警示，以有效應對時下流行騙案。香港警務處亦提醒市民要小心電話詐騙，當收到陌生來電或訊息時可以這樣做：

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資料來源：BBC、香港警務處

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