著數優惠︱Snickers推士力架燕麥朱古力棒 萬聖節免費大派1萬件

美國人氣朱古力品牌 Snickers 今個秋天推出全新士力架燕麥朱古力棒，為朱古力愛好者及健康追求者帶來驚喜。

士力架燕麥朱古力棒將經典士力架香濃朱古力與富含纖維的燕麥相結合，不僅保留士力架經典的濃鬱奶香與脆脆口感，更增添燕麥獨特的嚼勁，口感層次豐富。

Snickers為令更多人享受開心滋味，將於10月26日至27日，及10月30日至10月31日萬聖節當日遊走多個鬧市地區如尖沙咀、沙田、銅鑼灣及旺角舉行4天新品免費派送活動，免費派發超過10,000件燕麥朱古力棒新品半糖黑朱古力棒！

市民在指定日期和地點，尋找 Snickers 大使，完成簡單小任務，即可免費獲得Snickers朱古力棒和優惠券，禮品數量有限，送完即止。

10 月 26 日 (星期六) 中午 12 時至下午 6 時尖沙咀海防道

10 月 27 日 (星期日)中午 12 時至下午６時 沙田港鐵站 B 出口

10 月 30 日 (星期三) 下午 2 時至晚上 8 時旺角朗豪坊對出 (旺角港鐵站 E1 出口

10 月 31 日 (星期四)下午 2 時至晚上 8 時 銅鑼灣百德新街

另外於11 月 2日於銅鑼灣皇室堡地下中庭舉行「Snickers 達哥 X 張曦雯 打機對決見面會」及 Snickers 齊齊賞打機活動，知名遊戲主播達哥與電競女神張曦雯將會親身現場出席。

於下午 3 時至 6 時在活動現場大派朱古力，所有現場觀眾均可獲得朱古力換領券一張，即日於活動時段內到銅鑼灣記利佐治街惠康超級市場換領站換領朱古力贈品一份

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