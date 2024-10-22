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啟德青年驛站｜調查：六成二受訪者冀改善公共交通網絡　李慧琼籲增巴士、小巴、渡輪服務

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 24 分鐘前

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民建聯一項調查指，六成二受訪者認為啟德「青年驛站」要改善公共交通網絡。(民建聯供圖)

民建聯一項調查指，六成二受訪者認為啟德「青年驛站」要改善公共交通網絡，立法會議員李慧琼指，若要將啟德打造為香港文化新地標，改善公共交通配套「刻不容緩」，包括增巴士、小巴、渡輪服務。

施政報告提及，啟德社區隔離設施改建「青年驛站」旅舍及青年文化藝術交流空間等，民建聯在10月18日至10月21日下午2時止，分別以網上及街頭設站方式進行意見調查， 成功收集615份。

調查結果顯示，對於改建「青年驛站」旅舍，市民認為要提供社交空間 (67.8%)、住宿 (54.6%)及活動安排 (47.8%) 等排列首三位；至於需要加強配套方面，超過六成二 (62.8%)受訪者表示要改善公共交通網絡，其次是開 設生活商店 (54%) 及餐飲設施 (52.4%)。

民建聯九龍城區議員關浩洋指，啟德方艙目前的交通配套十分有限，現時有三條巴士線 5R、22 及 22M，分別由觀塘、九龍塘及九龍城來往郵輪碼頭；一條專線小巴86號 (九龍灣德福花園至郵輪碼頭)、以及逢六日提供的渡輪服務，依照現時交通配套，對改建項目的發展形成局限。各交通工具的班次疏落，每隔30至45分鐘才有服務，未能有效帶動本地人流，同時拖慢區內的商業發展。

李慧琼說，雖然啟德綠色捷運系統興建工程有望提前三年完工，估計需於7至10年後方可正式投入使用，短期內未必可以解決區內交通問題。她指，公交網絡改善需「立即去做」，讓「青年驛站」項目、郵輪碼頭和體育園更加通達，發揮協同效應，將啟德打造為香港文化新地標，加強巴士、小巴及渡輪的服務和增加班次。

倡強化啟德辦專員協調統籌功能

李慧琼指，目前啟德辦事處隸屬於土地工程拓展署東拓展處，為強化辦事處的高層次統籌功能，建議提升啟德辦專員的協調及統籌角色，使其能更有效地帶領和支援啟德辦事處，全面統籌和推展啟德發展區 內現正進行及即將開展的各項工程項目。

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