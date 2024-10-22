港鐵女子｜港女帶旅朋友港鐵逐站打卡　結果被罰車資：不要像我一樣笨！

▲ 港女帶旅朋友港鐵逐站打卡，結果被罰車資：不要像我一樣笨！

不少遊客的香港旅遊必做清單上都有一項：港鐵站牌打卡，但稍有不慎可能會超時罰款。

一港女日前在小紅書發文，稱帶大陸朋友在港鐵彩虹站及紅線各站牌逐個打卡影像，在港鐵內逗留近3小時，被罰款66元，並以此提醒計劃旅港的遊客「地鐵拍照一定要注意時間啊！不要像我一樣笨！」。此事引發網民熱議，並向她解釋原因。

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港鐵女子｜港鐵內逐站打卡 逗留接近3小時

港女發文表示，近日因友人第一次來香港旅遊，酒店訂於屯門，於是她便買車票搭乘囤馬線前往屯門於下午2時匯合。因不清楚車程時間，便提早出門，下午1時14分進入灣仔地鐵站，因友人遲到，女子便在屯門站內等候了30分鐘。

隨後因彩虹站站牌是為特殊的七彩顏色，友人欲前往打卡，二人便於2時30分乘地鐵前往彩虹站，在鑽石山站轉車時已是下午3時15分。隨後便是轉車至荃灣線進行旺角-油麻地-尖沙咀-中環逐站影像打卡，於3時55分換成港鐵線繼續打卡金鐘-灣仔-銅鑼灣，結束已是4時12分。

女子在港鐵站內逗留時間總共2小時58分鐘，於銅鑼灣出站時被罰款$66。她本人解釋「我是住在灣仔的香港人，但平日搭港鐵不多，因此不知道港鐵有時間限制」。

港鐵女子｜網民解釋限時原因：「誤傷」參觀遊客

帖文發出後，網民熱議並解釋時間限制原因「這個規定原本是用來阻止地鐵做物流交收的乘客，結果懲罰了來參觀的旅客」，不少人表示港女與友人時間過長，影響普通乘客「兩個半鐘都可以坐上廣州咁遠囉」、「拍照可以理解，每個站拍也無所謂，主要是能拍那麼長時間？」、「係地鐵影咩咁刺激要兩個鐘？」。

有網民認為沒必要在港鐵內影像「避雷地鐵打卡吧，沒什麼好拍的」、「不坐地鐵進去幹嘛？妨礙他人」，也有人安慰「俾$66抵喇！3個鐘港九新界遊勻哂，又有冷氣嘆又可以打卡影相」，並分享經驗「可以向工作人員解釋，這個錢可以不收的，上次我身體不舒服，換乘時在椅子上休息，就沒被罰款」。

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港鐵女子｜港鐵罰款條例 有關限時規定一覽

據港罰款鐵條例，於同一車站出入閘：

20分鐘內繳付當時最低額之成人單程車費$5，或特惠單程車費$3.5；

超過20分鐘但少於150分鐘，成人須繳付$10，小童及學生須繳交$5，殘障人士或長者則須繳付當時最低之特惠單程車費$1.5；

逗留超過150分鐘（在沒有合法授權或解釋下），無論是在原站或在另一個站出閘，須繳付相等於當時最高額之成人單程車費$64或特惠單程車費$31.5作為附加費，使用二維碼之殘疾人士、學生及任何用感應卡並不適用於特惠車費。

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