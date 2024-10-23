口臭煩惱｜5類口氣隱藏健康警訊　醫生：1類氣味恐是患癌先兆

【口臭／健康／氣味／患癌／糖尿病】不少人都曾遇到口臭困擾，但原來口臭除了上火外，亦可能隱藏健康警號！台灣重症科醫生列出5種較深刻口臭味，逐個拆解潛隱健康警號，其中一類長期出現更恐增患癌風險。

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口臭煩惱｜5類口臭味恐藏健康警號

台灣重症科醫生黃軒日前於Facebook專頁指出，口臭雖然屬於常見健康問題，但除了可能會影響社交外，亦有可能是健康問題的潛在警訊。黃醫生列出5種較為深刻的口臭味，引用多個研究報告，解釋每種口臭所對應健康問題：

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1.硫磺味

成因： 細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫導致硫磺味，假如口臭味如同硫磺味，通常是因為硫化物化合物引起。

細菌分解口腔中的食物殘渣和死細胞時，會釋放出硫化氫導致硫磺味，假如口臭味如同硫磺味，通常是因為硫化物化合物引起。 常見健康問題：口腔衛生差、牙齦炎和牙周病患者，研究顯示，長期牙齦炎可能會影響心臟健康。

2.酸臭味

成因： 苦澀味胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會出現酸性氣味。

苦澀味胃酸逆流至食道，甚至達到口腔，會出現酸性氣味。 常見健康問題：酸臭的口氣，可能是胃食道逆流的徵兆，患者更會經常感到胃灼熱和食道不適，假如長期酸逆流，更可能會增加食道癌的風險。

3.苦澀味

成因： 肝臟同時出現黃疸和膽汁滯留時，會釋放特有苦澀的氣味。

肝臟同時出現黃疸和膽汁滯留時，會釋放特有苦澀的氣味。 常見健康問題：口臭帶有苦味，可能與肝臟相關疾病有關，部分研究指出，慢性肝病患者口臭的發生率較高，應及早就診，以避免病情惡化。

4.甜味/腐爛水果味

成因： 體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解並產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。

體內血糖過高且胰島素不足，會導致體內脂肪分解並產生酮體，進而形成這樣的口臭異味。 常見健康問題：出現異常甜味或腐爛水果味口臭，可能暗示糖尿病酮症酸中毒，這是一種糖尿病患者常見的併發症。

5.魚腥味

成因： 患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味。

患者無法正常代謝體內的三甲胺，導致體液和呼吸帶有魚腥味。 常見健康問題：患者多患有三甲胺尿症（Trimethylaminuria），又稱讚魚腥症候（群Odor Fish Syndrome），多由遺傳因素引起，但患者可透過飲食調整減輕症狀。

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口臭煩惱｜刷牙4大貼士

除了健康問題，維持良好刷牙習慣及口腔衛生亦非常重要，獅王公司口腔護理師深澤哲曾經接受日本《Oricon News》訪問，分享了刷牙及選擇牙膏的4大貼士，以助民眾減低患上蛀牙、牙周病、口臭等口腔問題的危機：

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1. 開叉牙刷去污能力降至約60%

深澤哲表示，不少人見牙刷開叉時才更換，但其實建議牙刷每個月更換一次。據獅王公司調查，人們平均48.8天更換一次牙刷，但實際上有可能是兩個月，甚至更長時間才更換一次。他指出，由於牙刷會每天使用，漸漸刷毛會開叉，去污能力會降至約60%，因此建議每個月更換一次牙刷；若看到刷牙背面有刷毛突出的情況，亦宜立即更換，以最大限度發揮牙刷的效用。

2. 嘴裡的細菌比「廁所灰塵」多

刷牙其中一個目的是把附在牙齒表面、牙齒間隙，以及牙齒和牙齦之間的牙菌斑（即牙垢）去除。牙菌斑是由超過700種以上口腔細菌構成，可導致蛀牙、牙周病、口臭等問題。據獅王公司調查，1克牙菌斑約有1億至1000億個細菌，而1克「廁所的灰塵」約有10萬至100萬個細菌。

深澤哲表示，有實驗證明在進食後的一到兩分鐘內，牙菌斑的酸性物質足以溶解牙齒，增加蛀牙風險。因此正確刷牙很重要，例如建議飯後儘快刷牙，但他提醒進食強酸性食物或飲料後，要避免立即刷牙。

3. 刷牙後用少量水漱口

不少人刷牙後都會用大量的水徹底漱口，但是深澤哲表示現在很多牙膏都含有「氟（Fluorine）」，可促進牙齒「再礦化」，幫助修復早期蛀牙。為了發揮「氟」的效用，建議成人每次使用的牙膏量約為1至2厘米（約1克），並用少量水（約1湯匙；約15g）漱口一次。

此外，深澤哲又分享3點正確的刷牙技巧

A）有意識地將牙刷刷毛對準要清潔的區域

B）輕力地（約150至200克的力）刷牙

C）將牙刷以短距離（5至10毫米）移動，每次刷1至2顆牙，刷20次。

4. 了解牙刷分類

深澤哲分享了3大方向，教大家選擇適合自己牙刷：

a）據使用目的選擇牙刷設計

防止蛀牙/美白牙齒：有對應去除牙齒各種污漬設計

清潔臼歯：刷頭薄小，牙刷頸窄的牙刷

擔心牙周病：可去除牙菌斑的超細刷毛型牙刷

護理牙齦：彈性刷毛的圓頂型（dome）牙刷

擔心牙齒之間的殘留物：山切型牙刷

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資料來源：Facebook@台灣重症科醫生黃軒日、美國兒科學會研究 — Association Between Volatile Sulfur Compounds and Periodontal Disease Progression in Elderly Non-Smokers、National Institutes of Health (NIH) — Periodontitis and systemic diseases: A literature review、Medical News Today — Can acid reflux cause bad breath?、WebMD — What Is Fetor Hepaticus?、Healthline — What Does Bad Breath Have to Do with Diabetes? 、 National Institutes of Health (NIH)—A Review of Trimethylaminuria: (Fish Odor Syndrome)