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胃癌警號｜40歲女忽略身體1警號2年後演變四期胃癌　醫生嘆：有聽話或能避免悲劇

醫生診症室

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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台灣一名40出頭的女子因為忽略身體1個警號，最終導致患上胃癌。

【類風濕關節炎／生物製劑／幽門螺旋桿菌／胃癌／癌症】身體如感染細菌，切記盡快求醫。近日有台灣醫生分享案例，指一名40出頭的女子因忽略身上1種細菌感染，並未聽從醫生建議進行清除，結果演變成胃癌。

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台灣營養功能學專家劉博仁近日在個人Facebook專頁發文，表示該名女子2年前因患有免疫系統疾病「類風濕關節炎」就診，已經用到生物製劑進行治療；他解釋，生物製劑透過針對發炎因子來達到抑制免疫發炎的作用，但就有報告指出，使用這類藥物有可能會增加感染、結核菌感染，或是少數腫瘤案例的發生。

胃癌警號丨忽略1警號終致罹癌

劉博仁續指，當時他替這名女子進行詳細身體檢查，發現其體重偏輕，且有胃幽門螺旋桿菌感染，而這種細菌被國際癌症研究署（IARC）列為一級致癌物。因為擔心對方免疫力低下後會導致胃部病變，於是建議先服用2週抗生素將幽門螺旋桿菌清除，但女子當時並未理會，之後亦沒有再覆診。

女子在2年後終於覆診，卻帶來了病理報告及腹部斷層光碟，並告知已患上4期胃癌。她坦言，當初因為擔心使用生物製劑會導致免疫力欠佳，加上胃部沒有感到不適，所以沒有聽取劉博仁的建議，清除胃內的幽門螺旋桿菌，結果在1個月前突然開始食慾不佳、體重下降，照了胃鏡及電腦斷層掃描（CT Scan）之後發現罹患胃癌，且已是第4期，如今只有化療一途，令她懊悔不已。

對此劉博仁感嘆，面對一位當初曾經提醒的患者，居然一語成讖，如果當時女子有聽從建議，或是更謹慎地使用生物製劑，又或者持續以營養醫學調理免疫力，也許能避免這場悲劇發生。

更多相關報道：胃癌警號丨女子久咳有痰無胃痛　照胃鏡驚揭患胃癌【附6大常見胃癌症狀】

胃癌警號丨胃癌6大常見症狀

台灣胰臟科醫生林相宏在其Facebook專頁發文，指出胃癌有6大常見症狀：

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胃癌警號丨引起胃癌8大重要因素

林醫生又分享引起胃癌的8大重要因素：

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