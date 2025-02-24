Sick問識答｜做運動熱身不足易「斷腳」 拆解阿基里斯腱斷裂成因＋3大治療方案
撰文： 黃堯姿
發布時間： 1 小時前
做運動前熱身不足容易受傷，輕則休養幾個星期，嚴重可能要做手術。本港骨科醫生楊旭楠醫生指出，位於腳跟位置的阿基里斯跟腱容易在做運動期間或跳躍時，因為跟腱柔軟度不足而造成不同程度的傷患，最壞情況可能會出現撕裂或斷裂，影響日常活動能力。一旦跟腱出現創傷，建議立刻求醫，並遵從醫囑尋求最適合的治療方案。
2種阿基里斯腱創傷：慢性炎症 VS 急性撕裂
一般運動離不開跑跳的動作，而位於後腳跟位置的阿基里斯腱，是人體其中一條最強健的筋腱，控制下肢活動的靈活性和幅度。很多人都忽略運動前熱身的重要性，若運動前未有充分熱身，很容易拉傷筋腱，如阿基里斯腱撕裂。本港骨科醫生楊旭楠醫生指出，阿基里斯腱是由腓腸肌和比目魚肌組成的共同筋腱。阿基里斯腱傷患一般分為2類：
|慢性炎症
|急性撕裂
|成因
|症狀
|高危族群
詳細檢查確認傷勢 配合合適治療方案
楊旭楠醫生表示，若拉傷阿基里斯腱勿拖延，應立刻求醫治療。一般病人來求診，醫生會先做臨床檢查找出病人筋腱的痛點及受傷程度。隨後會再配合磁力共振掃描檢查，徹底檢查傷勢內部會否已經出現局部撕裂等嚴重情況。
治療阿基里斯腱傷患現時有幾個常用方案，包括使用非類固醇類的消炎藥、配合物理治療，嚴重者可能需要做微創手術修補撕裂位置。楊旭楠醫生指出，術後除了傷口癒合需時，阿基里斯腱本身需要較長時間修復，期間需要配合物理治療，復原時間一般來說需要2至3個月，病人方可行動自如。
2組動作預防阿基里斯腱受傷
平日在家可以如何拉伸阿基里斯腱？物理治療師Matthew建議平日可做2組動作，幫助預防拉傷及增加阿基里斯腱柔韌度：
1. 雙手靠牆支撐
2. 前後腳站立，後腳放後進行拉伸
3. 前腳屈膝，後腳伸直，腳跟到地，腳尖向正前方
4. 將重心慢慢向前，直到感受到小腿腓腸肌有拉扯感
5. 維持30秒，重覆3組後換另一邊
6. 可以將後腳慢慢屈膝，能夠連帶拉伸附近的比目魚肌
第二個動作是力量訓練的動作，需要一個台階協助。若家中沒有台階亦可疊起厚書做台階，謹記要平穩擺放地上。
1. 前腳掌站在台階邊緣，腳跟懸空
2. 用2秒踮起雙腳，維持1秒後，再用2秒緩緩下降
3. 腳跟位置要降至比前腳掌低的位置
4. 每次做10下
撰文：黃堯姿
攝影：林君茹、陳健珊
監製：黃存新