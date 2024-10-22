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父兼母職｜林子博移英3年獨力照顧子女感吃力　愛妻離世4周年情深發文：繼續愛妳

育兒資訊

撰文： 李惠儀

發布時間： 22 分鐘前

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林子博愛妻離世4周年，他深情發文悼念：「繼續愛妳。」

【移英藝人/林子博/林詠諭】53歲林子博跟太太Shirley婚後育有一對子女，惜Shirley於2019年確診患上平滑肌肉瘤，最終不敵癌魔在2020年10月與世長辭，轉眼Shirley離世4周年，子博日前在社交網發文悼念愛妻：「繼續想妳，繼續愛妳。」

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父兼母職林子博｜曾透露獨力照顧子女感吃力

子博是前TVB娛樂新聞台主播，為實踐愛妻遺願，3年前辭去香港工作，攜子女移民英國曼城展開新生活，如今長女林詠渝19歲，兒子林卓楠15歲，他曾坦承在外地獨力照顧兩名子女起居飲食頗為辛苦，除了陪太子讀書、陪玩、做司機車出車入外，還要做家務煮飯洗衫，甚至家居維修，初初租住的公寓更是「甩皮甩骨」，幫小朋友找學校又遇上困難，幸好總算安頓下來。

父兼母職林子博｜太太離世4周年　情深發文：繼續愛妳

3年過去，一家三口也適應得不錯，但子博從未忘記亡妻，在剛過去的10月21日，是太太Shirley離世4周年，子博在社交網上載一家四口的舊合照，照片中子博與太太情深一吻，而年幼的詠渝和卓楠則用小手遮住眼睛假裝看不到爸媽親吻，相當可愛，子博留言：「妳離開我四年了！繼續想妳。繼續愛妳 。」並附上一個心心符號，又指「詠渝卓楠好乖好孝順」，一番說話令人動容。

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父兼母職林子博｜大女詠渝童星出身能歌善舞

其實過去每一年太太的忌辰或特別日子，子博都會發文悼念，在Shirley離世1周年，他就上載自己主唱的歌曲《枕邊》盡訴心中情，在2022年的母親節，又曾發文對天上的太太說：「你對仔女英文進步咗好多，佢哋主動做家務多咗好多，卓楠長高咗好多，詠渝跳舞叻咗好多。」

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子博曾透露移英定居初心是希望帶子女見識這個世界，接觸不同文化，希望她們能夠大學畢業，但同時亦很支持子女發展自己的興趣，童星出身的大女詠渝能歌善舞，她去到英國也有繼續習舞，子博不時分享女兒跳舞的片段，然後標籤：「我家的小女神」，愛女之情表露無遺。

父兼母職林子博｜詠渝演出《我的如意狼君》成代表作

詠渝自小喜歡表演，早在4歲開始做童星，劇集《我的如意狼君》是她的代表作，她於劇中飾演周勵淇的童年「牛奶糖」一角，令人留下深刻印象，而《天梯》跟陳豪合作，也是詠渝的得意之作，去年她放暑假回港，就在電影城重遇陳豪，子博當時在社交網貼出兩人新舊合照，留言表示：「當年今日詠渝重遇劇集《天梯》的牛屎叔叔。」

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