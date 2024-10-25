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胃酸倒流｜成日火燒心同肝氣有關？　及早「治未病」改善胃酸倒流

都市病

發布時間： 53 分鐘前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

成日火燒心同肝氣有關？及早「治未病」改善胃酸倒流。

每當生活、工作壓力過大時，你是否容易變得緊張、焦慮、甚或惱怒？長期情緒不穩時，你是否感受到胃部經常有東西向上湧、伴隨火燒心、口苦口酸感？這可能是「胃酸倒流」。若情況持續、置之不理，嚴重或併見咽喉痛、胸痛、咽部異物感、吞嚥困難、睡眠期時出現咳嗽，間接影響睡眠質量，對日間精神造成不良影響。

病向淺中醫

中醫強調「治未病」、「未病先防﹐既病防傳」。意思是在人體尚未發生疾病或內在疾病尚未明顯表露之前，通過各種方法，調整人體臟腑陰陽平衡，防止疾病發生。

早在二千多年前的《黃帝內經》曾提出：「百病生於氣。」長期情緒過激會導致人體正常的氣機升降運行失常，導致各種症狀。例如在中醫藏象學說中，肝臟主氣機疏泄，若肝氣鬱結，影響脾胃升降功能，便會出現胃酸倒流。故此，治療以疏肝理氣、和胃降逆為原則。隨病程遷延不癒，出現氣鬱痰阻證、氣虛瘀阻證等。中醫會根據具體情況，進行辨證論治，如肝胃鬱熱證多選用左金丸、橘皮竹茹湯等；脾胃濕熱證多選用黃連温膽湯、半夏瀉心湯等；氣鬱痰阻證多選用四逆散、半夏厚朴湯等；氣虛血瘀證多選用六君子湯、膈下逐瘀湯等。

注意生活調攝

中醫一般建議患有胃酸倒流人士多留意情緒狀態、飲食習慣。避免長期精神緊張，減少憂思惱怒、焦慮抑鬱。及時放鬆自己，保持心平氣和、生活規律，避免誘發和加重胃酸倒流。

飲食習慣方面：避免暴飲暴食、三餐不定時、宵夜等不良習慣。餐後不宜立即躺臥或進行劇烈運動。食物方面，避免長期進食過酸、過辣等刺激性食物，減少脾胃受損。油膩、甜食等厚味有助生痰生濕，均宜少食。飲料方面，避免長期過量攝取咖啡、濃茶、碳酸飲料等。飲食温度方面，宜寒温適宜，避免過燙的湯粥食物或生冷涷品等。

平時穴位保健

若脾胃虛弱、易胃痛、泛酸人士，平時可多按摩足三里穴﹐有健脾胃的作用。若胸悶、心情易緊張人士，平時可多按摩內關穴，有和胃降逆、寛胸安神的作用。

足三里穴。

足三里穴：足部小腿前外側，膝眼下3寸，脛骨前緣外一橫指。

內關穴。

內關穴：前臂掌側，腕橫紋上2寸，掌長肌腱與橈側腕屈肌腱之間。

總結

合理調節情緒、改善飲食習慣對胃酸倒流的預防和治療有積極作用。大多數的胃酸倒流症狀經合適的治療及生活方式的調整，可明顯好轉或痊癒。若對自己的情緒、身體不適有懷疑，宜及早求醫，以得到正確治療。

許世豪中醫師

撰文 : 許世豪中醫師 基督教家庭服務中心-香港中文大學 中醫診所暨教研中心(觀塘區)

欄名 : 健康專家專欄

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