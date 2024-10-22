記者直擊｜Carousell旗下二手衫品牌REFASH　第二間分店開幕全場最平$29起

▲ Carousell旗下二手衫品牌Refash ，第二間分店開幕 全場最平$29起。

【Carousell/REFASH/二手衫/淘大商場】Carousell集團旗下品牌REFASH不僅是新加坡最大時尚二手衫店，更在香港市場迅速崛起。自4月旺角開設首間店舖，最近更進駐九龍灣淘大商場淘大商場開設第二間分店，開啟可持續發展的購物新體驗，全場服飾$29起入手！

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Carousell旗下REFASH｜分店遍佈東南亞

隨著可持續時尚興起，REFASH 已在新加坡、馬來西亞和香港擴展至20多間店舖。自2024年4月在旺角的MOKO新世紀廣場開設首間門店，以其獨特的商業模式和豐富產品，吸引了不同年齡的消費者青睞。第二間分店則進駐九龍灣淘大商場，並在9月開幕，REFASH預計在2024年底開設第三間門店，TOPick記者特別到場了解，為大家搜羅時尚女裝服飾！

Carousell旗下REFASH｜開店靈感源自妻子的衣櫥

2016年，REFASH創辦人Aloysius Sng受到妻子的衣櫥啟發，留意到衣櫥裡有許多未穿過的衣服。儘管這些衣服狀況良好，但為了騰出空間購買更多衣物，很多全新衣服都被棄置。Aloysius意識到這些衣物還擁有價值，於是展開了他的二手使命。

在8年裡內，REFASH成功為超過300萬件快時尚服裝找到了新主人，以購買和出售二手時裝的方式經營。2022年5月，REFASH與Carousell Group聯手合作，推動二手衫市場，開啟可持續發展的購物新體驗。

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Carousell旗下REFASH｜多樣化時裝系列

REFASH香港的分店備有「全新未剪牌」（Brand New with Tags）和「明星衣櫃」︰前者提供來自新加坡及其他東南亞知名品牌的全新女性時裝，後者則是本地網紅和名人二手衣物。此外，店內有多達超過500 個時尚品牌，包括ZARA、Ralph Lauren、Uniqlo、Love, Bonito 等，包括上衣、連身裙、半截裙、褲子及運動服，價格從$29到$99不等。

服飾價格不僅親民，更讓消費者在追求時尚的同時，能夠輕鬆選擇符合自己預算的服裝。REFASH秋冬系列亦即將上架，所有新裝的價格均不會超過HK$119，讓顧客在享受時尚的同時，亦能兼顧經濟實惠。此外，品牌不僅專注於女裝，還開始收集男裝，讓男士們同樣可享受持續時尚的購物體驗。

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Carousell旗下REFASH｜回收衣物兌換現金活動

REFASH的Instant Cash Out（ICO）回收衣物兌換現金活動，已成為香港消費者處理閒置衣物的熱門選擇。顧客只需攜帶閒置衣物到店，經過評估後即可兌換現金，並可選擇將未被接收的衣物取回或捐贈至救世軍。由於活動反響熱烈，9月份的預約名額在短短13分鐘內便被搶空，品牌陸續供顧客預約制, 詳情請待更新。

Carousell旗下REFASH｜秋冬限時優惠

為了迎合秋冬裝，REFASH準備了一系列時尚禦寒衣物，如毛外套、冷衫、絨裙等。10月25至27日，只要最低消費$20即減優惠，而且即場加入REFASH時尚達人薈，就會享有更多優惠（只限旺角分店）！

即場註冊時尚達人薈享有$20即減優惠

秋季上新，全場秋冬裝低於$119

全場夏日二手衣物低至 $29，都不高於 $99！

二手衣物包括全新未剪牌單品！

此外，REFASH將會陸續供顧客預約制回收舊衣, 只要將舊衣服回收店舖，經評估後立即可兌換現金！(詳情請待更新)

只限男装，女裝及運動服飾（最少10件，最多100件)

不接收禮服、Cosplay 服裝、睡衣、泳衣、内衣、孕婦服裝、童裝以及包袋、配飾

REFASH分店詳情

REFASH MOKO新世紀廣場分店

地址︰旺角太子道西193號新世紀廣場二樓240舖

營業時間︰上午11點- 下午9點

REFASH Amoy Plaza 淘大商場分店

地址︰九龍灣牛頭角道77號淘大商場1期1樓F2號鋪

營業時間︰中午12點- 下午8點

詳情︰ 【Refash IG】

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