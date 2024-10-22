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新醫學院｜新醫學院工作組首次會議　課程設計列作首要考慮條件

社會

發布時間： 39 分鐘前

最後更新： 20 分鐘前

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(資料圖片)

籌備新醫學院工作組今日舉行首次會議，討論在香港建設第三所醫學院的策略方向及主要準則，工作組建議把新醫學院的課程設計列為首要考慮條件。

醫務衞生局局長盧寵茂及教育局局長蔡若蓮今日（22日）聯合主持會議上，工作組成員就香港籌備設立第三所醫學院的考慮因素進行討論，結論認為第三所醫學院應採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位。

工作組建議把新醫學院的課程設計列為首要考慮條件：

  • 要求有關醫學課程必須符合香港醫務委員會的規定；
  • 妥善安排醫科生進行充足數量的臨床學習；
  • 確保醫科生具備專業知識和臨床技能，保障病人利益；
  • 新醫學院亦須就校園和教學設施提出具前瞻性的長遠發展計劃；
  • 並兼顧學生在校園和教學醫院等長遠設施可供使用前的過渡性安排；
  • 以及可確保財政資源穩健的策略。

盧寵茂表示，建設第三所醫學院是香港醫學教育發展重要工程，有助吸引全球人才，培養更多優秀醫生，更好強化香港的醫療系統令醫療服務提質提量，促進醫學教育及研究的高質量發展，配合香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐。

蔡若蓮指出，新醫學院的成立將進一步提升香港作為國際教育樞紐的地位，通過創新課程設計及多元化的收生安排，拓展醫學教育及研究的範疇，配合「留學香港」品牌發展。

工作組首個目標是於今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書。工作組將會與各大學溝通並評估建議書，處理資金安排、課程認證、師生來源、教學醫院和研究等相關事宜，然後就設立新醫學院及相關安排向行政長官會同行政會議提出建議。

政府會在北部都會區牛潭尾預留土地，備用作興建新醫學院校舍及配套的綜合醫教研醫院。

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