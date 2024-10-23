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扒王之王回歸｜以平民價格出品酒店級牛扒　一代人回憶扒王之王逆市回歸

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發布時間： 51 分鐘前

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內地女令回歸。

【扒王之王 / 牛王 / 扒房】特定的食物能勾起人對過往的回憶。

近日，有網民在Threads上傳圖片，一張廣告海報指十幾年前風靡全港的平民牛扒房扒王之王，繼去年旺角店重開，今年11月中旬於荃灣舊店重開，網民表示：「回憶返晒嚟！」

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扒王之王回歸｜勾集體回憶

據圖片可見，廣告海報指扒王之王荃灣沙咀道店「將於十一月中旬回歸，再為新舊食客供應優廉餐飲」。

扒王之王以平民價格出品酒店級牛扒而著名，鼎盛時期在香港各區開設30多間分店，但近年來由盛轉衰，去年一度全線關店，去年五月重新於旺角開店。此次荃灣舊店回歸，是繼扒王之王旺角唯一門店後的全港第二家門店。

此次荃灣沙咀道舊點重開，勾起不少街坊的年少回憶「嗰個位本來都係扒王 」、「本身呢個位喺校長燒肉之前都係扒王之王嚟 」、「細個食開荃灣青山公路、愉景對面個間」、「回憶返晒嚟 」，扒王之王作為不少人的童年回憶，此次回歸令不少人期待。

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