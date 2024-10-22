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9月復蘇│機場9月客運量突破406萬　增幅22.4%

社會

發布時間： 34 分鐘前

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機場9月客運量突破406萬，增幅22.4%。資料圖片

機場管理局公布香港國際機場9月客運量達406萬人次，飛機起降量為29,595架次，分別按年增加22.4%及22.3%；貨運量亦按年增加10.2%，至414,000公噸。

機管局表示，機場9月份客運量持續穩定復蘇，所有類別的旅客，包括香港居民、訪客，以及轉機 / 過境旅客量均較去年同月顯著增長，當中以往來東南亞及中國內地的客運量錄得最顯著升幅。

貨運量同樣保持升勢，持續錄得雙位數升幅，主要是由於轉口及出口貨運量按年增長13.0%，主要貿易地區中，以往來歐洲、東南亞及中東的貨運量錄得最明顯增長。

至於今年首三季，機場處理的客運量達3,900萬人次，飛機起降量上升至267,035架次，與2023年同期相比，分別錄得40.9%及39.0%的升幅；機場首三季貨運量亦按年增長15.7%，至超過359萬公噸。

過去12個月計，機場客運量同比大幅飆升63.5%至5,080萬人次，飛機起降量增長49.9%至351,015架次；貨運量則上升15.9%至482萬公噸。

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