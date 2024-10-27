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Healthy Life｜激素是致癌元兇？　營養師拆解乳癌飲食宜忌　教煮1食譜促癌後復原

健康資訊

撰文： 黃堯姿

發布時間： 32 分鐘前

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熱門 潭美 乳癌 施政報告2024 名校專區 超市大搜查 癌症殺手 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

飲食能夠致癌，亦能防癌。每年適逢「粉紅10月」，喚起女士們對於乳房健康的關注。為此，本港註冊營養師丁浩恩博士拆解不同乳癌飲食宜忌及致癌迷思，亦建議乳癌患者要均衡飲食，攝取足夠營養促進復原。

粉紅十月｜攝取過多激素增患乳癌風險

坊間流傳常吃雞翼等含雌激素食物容易導致乳癌，本港註冊營養師丁浩恩博士（Terry）引述過往研究，指出不僅是雌激素，甚至一些生長激素亦同樣會誘發乳癌。現時各國已經立例不可使用激素飼養禽畜，故此只要從可靠的供應商購買食材，消費者就無須擔心因攝取過多激素而誘發乳癌的風險。

粉紅十月｜３種營養素可消炎防癌

雖然乳癌其中一個最大的高危因素是源於家族遺傳，但女士們仍能從飲食入手降低罹癌風險。Terry指出，多吃蔬果能夠達至防癌功效，尤其是乳癌。橙、莓果類、蘋果，這些水果富含黃酮素，能夠增加人體血液裡的抗氧化物。有研究指出，當血液裡的抗氧化物濃度越高，患上癌症的風險就會大幅降低18-30%。

預防勝於治療，談及均衡飲食，除了維他命和纖維，蛋白質亦不可缺少。Terry建議大家，可以多攝取動物性蛋白質，如魚類富含魚油、蝦青素和硒質，對於防癌很有效。此外，Terry亦建議多吃富含益生菌的食物，如低脂無糖乳酪、康普茶等，能夠幫助防止身體炎症，降低患癌機率。

粉紅十月｜抗癌患者飲食宜忌

若不幸患上乳癌，病人有可能需要進行手術，及後配合一連串化療，期間需要很多的體力和營養撐過整個治療過程。Terry亦分享一些臨床病例，有不少乳癌病人進行化療期間可能會出現食慾不振，導致體力不支的情況，故此作為營養師亦會處方營養補充粉，讓病人可以容易攝取足夠營養和熱量。不過，病人抗癌期間的飲食不能夠單靠營養補充劑，故此他建議正接受化療中的病人，需要攝取優質蛋白質和高熱量的食物，例如：

  • 多吃健康澱粉質或五穀類
  • 健康食油
  • 瘦肉、魚類
  • 雞蛋、豆腐等

Terry解釋，人體內的白血球和紅血球皆由的蛋白質組成，每天攝取足夠優質蛋白質，能夠有助修補細胞和增強免疫力。另外，Terry亦提醒，癌症病人在進行治療期間盡量避免進食不健康的食物，如含飽和脂肪的垃圾食物和高糖分食物如下：

  • 肥肉
  • 皮層食物
  • 煎炸食物

這些食物容易增加身體發炎機會，尤其是嗜甜會加重身體負擔，可能會影響治療效果。綜合以上的飲食宜忌，Terry推薦1個簡單食譜，只需簡單材料，就可以輕鬆煮出有營養又美味的菜式。大家亦可以參考上述的飲食建議，自行變化食材，同樣可以煮出不同有營的菜式！

【三文魚西蘭花香蒜全麥扁意粉】(1人份)

詳細食譜如下：

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撰文：黃堯姿

攝影：林君茹、陳健珊

剪接：陳健珊

監製：黃存新

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