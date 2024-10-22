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香港網球公開賽｜賽事周六起維園展開　美國球星簡倫宣布加入戰陣

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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美國球星、大滿貫冠軍簡倫（Sofia Kenin）宣布出戰保誠香港網球公開賽。（中國香港網球總會提供）

獲「M」品牌認可的保誠香港網球公開賽，將於周六（26日）至11月3日在維多利亞公園網球場主場舉行。在前世界一姐大坂直美昨宣布因傷退賽後, 中國香港網球總會今日（22日）宣布，美國球星、大滿貫冠軍簡倫（Sofia Kenin） 將加入戰陣，令賽事更加刺激。

簡倫2020年3月曾高踞單打世界排名第4位，本月雙打排名更升至第22位的個人新高，狀態大勇。她在2020年贏得澳洲網球公開賽，在法國網球公開賽亦打入決賽，並當選該年WTA年度最佳球員。職業生涯在WTA巡迴賽合共贏得5個單打和4個雙打冠軍，包括與拍檔瑪迪克（Bethanie Mattek-Sands）贏得2019年中國公開賽和2024年邁阿密公開賽。

中國香港網球總會義務秘書及香港網球公開賽督導委員會主席周維正指，很高興簡倫決定參賽，成為本賽事近年最強陣容的重要一員。今屆賽事雲集傳奇球手與潛力新星，加上本地選手，勢必引發連場實力對決。

香港網球公開賽｜大坂直美受背傷困擾宣布退賽　仍會來港出席活動見球迷

大會昨指前網壇一姐、四屆大滿貫錦標得主大坂直美（Naomi Osaka），因受背傷困擾，遺憾提早結束今年賽季，並退出保誠香港網球公開賽，但會如期來港，於公開賽期間出席各項活動與香港球迷見面。

WTA 250賽事「保誠香港網球公開賽2024」於10月26日至11月3日舉行，26和27日舉行的資格賽開放予公眾人士免費入場；28日正賽首日將舉行傳統「全民參與 星期一」，公眾人士同樣可免費入場。位於主場館外的「網球同樂區」由28日起歡迎市民免費進場。

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