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新界丁權│涉嫌串謀發展商「套丁」　廉署起訴49歲西貢原居民詐騙地政總署

社會

發布時間： 2 小時前

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廉政公署今日（22日）落案起訴一名小型屋宇（丁屋）申請人，控告他涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。

被告為49歲西貢原居民黃詠康，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他獲廉署准予保釋，星期四（24日）在觀塘裁判法院答辯。

根據新界小型屋宇政策，每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。

廉署早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告涉嫌向該發展商轉移「丁權」建屋，並懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋；完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。

案發於1998年9月至2023年2月，被告是西貢相思灣村原居民，他向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。

調查發現被告涉嫌與一名發展商串謀向地政總署訛稱，被告在申請興建丁屋期間是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，而被告無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益。

廉署指被告涉嫌藉上述虛假陳述，詐騙地政總署批准他興建丁屋。地政總署在廉署調查期間提供全面協助。

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