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美酒佳餚巡禮｜明起一連5日中環海濱舉行　旅發局分享5大入場小貼士

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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熱門 施政報告2024 乳癌 親子模仿大賽 名校專區 超市大搜查 北上攻略 藥物百科 高才通 會員有獎 Executive Mommy

旅發局「美酒佳餚巡禮」明日開鑼。（旅發局提供）

旅發局舉辦的「美酒佳餚巡禮」將於明日（23日）開鑼，市民可一連5日（23至27日）齊聚中環海濱舉杯暢飲。活動今年首度延長至5天，並延長開放時間至晚上11時。開幕前夕，旅發局分享5個入場小貼士，讓市民玩得盡興，同時網羅著數優惠。

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1. 入場前鎖定心水美酒

今屆美酒佳餚巡禮有超過300個攤位提供逾千款美酒，包攬中西葡萄酒、經典威士忌、創意調酒、 精釀手工啤等，佐酒美食則由頭盤橫跨甜點，更提供素食選項。

旅發局專屬網頁提供美酒美食搜索功能，市民和旅客可按喜好按類別、產地、所需品味券等分類篩選。旅發局同時將多款美酒精選分類成「評審推薦／不可錯過」、「潮流之選」、「中國葡萄酒及烈酒」、「特色雞尾酒」、 「高排名葡萄酒」等，內頁附上攤位編號資料，市民和旅客可預先截圖，快人一步嚐到環球滋味。

2. 經網上平台購票 更便捷更多著數

除了現場排隊購票外，市民和旅客也可預先於網上平台Klook選購品味通行證套票。於網上選購400元品味通行證，除了包括14張價值350元的品酒券及一隻紀念玻璃酒杯，更贈送價值40元的入場券。

經 Klook 平台網上購買，共有3款品味通行證（連入場券）可供選擇。（旅發局提供）

3. 狂歡禮拜四 近百展商優惠大放送

旅發局聯同近百家展商在周四（24日）提供各式優惠，包括指定酒品買一送一、買二送一等，部分展商則提供較大份量佳釀美食，包括優質精品酒莊仙島酒莊指定 酒品買一送一；購買富臨鮑魚，免費贈送上等花菇等。

4. 週末鬼馬派對 扮鬼扮馬贏「品味券」及神秘禮品

萬聖節前的周末（26和27日），每日首300名以萬聖節主題造型入場暢玩的賓客，只要於詢問處登記，即有機會每人獲贈兩張品味券。晚上6時後，現場更有打扮成嘩鬼的演藝人員驚喜現身，邀請市民互動玩小遊戲。完成遊戲的賓客再可獲得兩張品味券，甚至獲神秘禮品。

5. 「維港廊」嚐大師級調酒 醉人港式滋味

另場內特設「維港廊」，，以350元購買入場券，，即可一邊飽覽維港美景，一邊品嚐兩杯自選期間限定香港主題雞尾酒。雞尾酒由國際級得獎調酒師創作，包括「亞洲50最佳酒吧」第二位首爾Zest調酒師Demie Kim得意之作。

精選雞尾酒推薦名單。（旅發局提供）

活動開放時間（最後入場時間為晚上10時30分）

10月23日 (星期三)晚上7時30分至11時正
10月24日 (星期四)下午4時正至晚上11時正
10月25日 (星期五)
10月26日 (星期六)中午12時正至晚上11時正
10月27日 (星期日)

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