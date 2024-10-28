馬會140週年金多寶｜今晚六合彩攪珠頭獎高達1億元　近20期金多寶+10月份最旺號碼

▲ 六合彩第二輪馬會140週年金多寶在今晚攪珠。

【六合彩／攪珠結果／攻略／派彩／結果／頭獎】香港賽馬會宣布140週年的六合彩金多寶第二輪攪珠，累積多寶總額將加碼，估計頭獎基金將高達1億元，攪珠日期為今晚（10月28日）。

馬會解釋由於上周二晚（10月22日）攪珠的第一輪金多寶未有幸運兒獲中頭獎，因此累積多寶連同金多寶總額為7,500萬元，將撥入第二輪金多寶攪珠。第二輪獎券已在所有投注渠道發售，並於攪珠日（10月28日）晚上9時15分截止售票。

翻查最近20期的攪珠結果，攪出最多次數的號碼是21，共攪出過7次。其次是2、19及24，共攪出過5次，而18、20、25、28、32、35、40、41、44、49就攪出過4次。沒有號碼沒被攪出。

至於近10年10月份攪珠結果，攪出最多的號碼為19號，一共24次；其次是8及45號，都是21次。

六合彩金多寶丨第二輪金多寶今晚攪珠

馬會為慶祝成立140週年，推出兩輪7,000萬元金多寶六合彩。上周二晚（22日）設有首輪金多寶，若以10元一注獨中，估計頭獎基金可高達7,000萬元。第二輪金多寶，即將於今晚攪珠。

首輪140週年金多寶、即114期六合彩的攪珠結果為：13、21、28、30、41、49，特別號碼是3。

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