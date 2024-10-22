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維園年宵｜濕貨攤位全數租出最貴成交7.5萬　總成交額按年少3成

社會

發布時間： 9 分鐘前

最後更新： 7 分鐘前

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(資料圖片)

維多利亞公園2025年農曆年宵市場攤位今日（22日）起公開競投，首日共有175個濕貨攤位和四個快餐攤位經競投後全部租出。攤位的最高成交價為75000元，而今年總成交額只有355萬，按年少約3成。
　　 
食物環境衞生署發言人表示，今日的公開競投由上午九時至下午七時在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，吸引約470名市民到場。濕貨攤位的成交價由6530元至75000元不等，平均競投價為20316元。攤位的最高成交價為75000元，接近底價6530元的11點5倍。
　　 
濕貨攤位的總成交額為355萬5258元，而去年則為518萬2204元，按年少約3成。四個快餐攤位的成交價由12萬470元至18萬2千元，平均競投價為15萬735元，攤位底價則為12萬470元。
　　 
維多利亞公園年宵市場216個乾貨攤位，包括166個普通型乾貨攤位和50個大型乾貨攤位，將於明日（23日）及星期四（24日）上午九時起在同一場地進行公開競投。
　　 
發言人提醒投得攤位人士，須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。

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