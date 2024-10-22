打風預測｜天文台料潭美移向海南島一帶　東北季候風或影響風勢及雨量

▲ 天文台料，熱帶風暴「潭美」

【打風 / 潭美 / 颱風】天文台最新預測，位於菲律賓以東的熱帶風暴「潭美」，預料會以偏西方向橫過南海中北部，大致移向海南島一帶。天文台表示，潭美會逐漸增強，並在星期四稍後（24日）至星期五初時（25日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。不過潭美的移動路徑以及風勢，亦受在東北季候風的共同影響。

天文台在天氣隨筆解釋，現時菲律賓以東海域的海水溫度高達28至29度，有利熱帶氣旋發展。衛星雲圖顯示潭美的環流比較廣闊，其對流雲團亦有組織地持續發展。

▲ 衛星雲圖顯示潭美的環流比較廣闊，其對流雲團亦有組織地持續發展。（天文台圖片）

周二（22日）晚上8時，潭美位於香港之東南約1,520公里，中心附近最高持續風速為每小時65公里。

▲ 熱帶風暴潭美本周二（22日）晚上８時的預測路徑。(天文台圖片)

天文台預料，潭美會逐漸增強並移向菲律賓呂宋一帶。不過不同電腦預報模式有差異。最新電腦模式資料顯示，潭美會在星期四（24日）橫過呂宋後，有較大機會以偏西方向橫過南海中北部，移向海南島一帶，但仍有部分電腦模式指出潭美可能移近華南沿岸一帶。

▲ 潭美的路徑概率預報圖（10月22日）。（天文台圖片）

預料一股東北季候風補充，會在接近周末抵達華南，為南海中北部帶來較乾及較涼的空氣。這亦會令南海中北部的垂直風切變增強，較不利熱帶氣旋顯著增強。而在東北季候風及潭美的共同影響下，星期五及周末期間華南沿岸風勢頗大，海有湧浪，漸轉多雲及有幾陣驟雨，但實際的雨量仍取決於東北季候風的強度及潭美與廣東沿岸的距離。

若潭美距離廣東沿岸較遠，則本港主要受乾燥的東北季候風影響，廣東沿岸雨量亦會較少；但如潭美採取較為接近廣東沿岸的路徑移動，該區的雨量將會較多。

▲ 不同電腦模式對於週末期間珠江口一帶雨量的預測。（天文台圖片）

當潭美於下周初移至海南島附近後，電腦預報模式之間對潭美其後變化未有共識。

有電腦模式預計潭美會受較涼及較乾的東北季候風影響而迅速減弱，但與其相關的水氣會以高空擾動形式為華南西部沿岸及南海北部帶來有雨的天氣。但亦有電腦模式預測潭美減弱速度比較慢，會在海南島附近徘徊甚或轉向偏東方向橫過南海北部。

天文台表示，會密切監測潭美的動向，會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。市民請留意天文台的最新天氣預測。

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