美食情報｜林明禎再任手工啤酒代言人　女神鍾情麵包咖啡渣創新口味

▲ 林明禎連續兩年獲邀擔任本地環保手工啤酒BOB代言人

大馬女神林明禎連續兩年獲邀擔任本地環保手工啤酒BOB（Bottle Of Bread）代言人，昨日現身鰂魚涌7-Eleven便利店為「BOB X 7CAFÉ合作推出全新BOB罐裝咖啡啤發布會 」宣傳。

BOB是美心集團推動循環經濟的重要里程碑，利用由美心設施收集的剩餘麵包和麵包皮，百分百取代大麥作為啤酒的原材料，並於本地釀製而成手工啤酒。今年美心與7-Eleven攜手合作，升級再造7CAFÉ於日常營運中產生的咖啡渣，沿用同一獲獎配方釀製成全新罐裝「咖啡啤」。

▲ 大讚將麵包與咖啡渣釀製成手工啤酒既敢試又創新

林明禎於活動上分享大讚將麵包與咖啡渣釀製成手工啤酒既敢試又創新：「我最欣賞有創意、大膽又敢試的人！由第一次在餐廳飲BOB我已經非常喜歡它的味道，成為我最愛的啤酒，也感謝品牌的支持，今年更有罐裝在7-Eleven販售，隨時拍攝去買來喝都很方便。」

明禎又表示喜歡啤酒清涼爽快的感覺，坦言很喜歡BOB的味道，又謂自己酒量很不錯：「真的沒有喝醉過，我可以先喝咖啡啤，再喝麵包啤。」她指平日跟朋友聚會亦會喝啤酒：「覺得跟朋友聚會的時候，大家一起喝啤酒，聊聊天，感覺很搭。」

BOB獲得各大國際性啤酒品質及品牌設計獎項嘉許，包括「亞洲啤酒挑戰賽（Asia Beer Challenge 2023）」金獎（麵包啤及咖啡啤）、「世界啤酒大賽（World Beer Awards）」銅獎（麵包啤及咖啡啤）、「香港國際啤酒獎（Hong Kong International Beer Awards）」淡愛爾啤酒組別銅獎（麵包啤）、「BDA最佳設計品牌大獎2024」最頂尖品牌大獎、「2024年iF 設計獎 — 傳達 / 廣宣活動 / 廣告組別」，充分展現「香港製造」手工啤酒的水準。在環保再生方面的成績亦有目共睹，BOB至今已升級再造了3.5公噸剩餘麵包及300公斤咖啡渣。

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