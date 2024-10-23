颱風潭美︱「潭美」颱風叠加季候風最快周四闖本港800公里　天文台揭示掛八號風球機率

▲ 「潭美」叠加季候風，最快周四闖本港800公里，天文台揭示掛八號風球機率。

【潭美／颱風／路徑／預測／八號風球】10月尾又打風！天文台預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋「潭美」會逐漸增強，最快於星期四（24日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。而之後改發三號強風信號甚至八號風球的機率有幾高？天文台亦有啓示！

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天文台昨日（10月21日）預測，位於菲律賓以東的熱帶氣旋潭美會在星期四稍後（10月24日）至星期五初時（10月25日）進入本港800公里範圍，天文台屆時會發出一號戒備信號。預料潭美會向西移動，大致移向海南島一帶。同時，一股東北季候風補充會在接近週末抵達華南。在潭美與東北季候風的共同影響下，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨。天文台會視乎潭美的動向及本地風力變化，評估是否需要改發三號強風信號。

而據天文台發佈的最新氣象預測顯示，一股乾燥的東北季候風正影響華南沿岸地區。早上八時，熱帶風暴「潭美」位置於香港東南面約1310公里，中心附近最高持續風速達每小時85公里；預計潭美會在今日移向呂宋一帶，隨後橫過南海中北部。至上午十時，天文台顯示潭美集結在馬尼拉之東北偏東約380公里，預料向西北或西北偏西移動，時速約18公里，正移向呂宋一帶。

本港地區今日天氣預測大致天晴及乾燥。吹和緩至清勁北風，離岸及高地間中吹強風。展望明日天晴乾燥，最低氣溫在22度左右。受東北季候風及潭美的共同影響，星期五及週末期間華南沿岸風勢頗大，漸轉多雲及有幾陣驟雨，海有湧浪。預料高空擾動會在下週初至中期為華南西部沿岸帶來有雨的天氣。

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颱風潭美預測︱「秋颱」達八號風球視乎1條件

天文台過去曾解釋，東北季候風會影響位於南海水域的熱帶氣旋，結果通常有兩種：一是熱帶氣旋被乾燥的東北季候風陰乾，「消滅」於南海上；二是由於熱帶氣旋與東北季候風叠加造成強風，熱帶氣旋獲「加持」，使地方同一時間受兩大風力影響，而令華南沿岸承受風力上升。據本港過往經驗，不乏有熱帶氣旋遠在香港400公里外甚至更遠，但因東北季候風「加持」，導致風力加劇，最終發出八號風球。

颱風潭美預測︱本港「九天天氣預測」啟示：潭美未達8級風

天文台雖指是次熱帶氣旋潭美將與東北季候風共同影響本港，而且香港氣象學會發言人、前香港天文台助理台長梁榮武亦指二者均往同一方向旋轉，風力有疊加作用。不過至於潭美能否達到八號烈風或暴風信號水平，梁榮武則表示現時來看機會不大。

另按照目前天文台九天天氣預測，雖然本周五、周六離岸及高地間中達7級風，即強風水平。但梁榮武表示，香港需要普遍地區均達7級風，並是由東北季候風或潭美造成。若是前者造成，則會發出強烈季候風信號；後者才會發三號風球。

而本港未來九天沒有一天風力達8級（即烈風水平）以上，所以即使能「打成風」，「上八」的機會相對低，市民大機率還是要「準時起身返工」。

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