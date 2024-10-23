親子好去處｜香港故宮親子工作坊　化身小小考古學家發掘趣味歷史【內附連結】

▲ 香港故宮文化博物館推出小小考古學家（親子工作坊）。

世界上真有龍的存在嗎？中國新石器時代紅山文化出土的玉龍，是最早具龍形象實物之一。這是極富趣味的考古故事，也是探索中華文明的活教材，香港故宮推出的小小考古學家（親子工作坊），與孩子一起化身考古學家探索中華文明足跡。

▲ 「中華文明溯源」特別展覽，展期由即日至2025年2月7日。圖片由香港故宮文化博物館提供

香港故宮文化博物館，現正舉行由中國銀行（香港）呈獻：「中華文明溯源」特別展覽，展期由即日至2025年2月7日，展出近110件（套）珍品，為大家提供難得機會，一次過飽覽9個考古文化和9個主要考古遺址的文物，認識中華文明起源、形成、發展。

部分精選文物：

1.紅山文化的玉龍——玉和龍是中華文明的重要元素，這件文物是最早具有龍形象的實物之一。紅山文化是中國北方極重要的新石器時期文化，是中國最早的古文化，是中華文化的發祥地。

▲ 紅山文化中晚期（ 距今 6,000–5,000 年）的玉龍。圖片由香港故宮文化博物館提供 / © 故宮博物院

2.大汶口文化的蟬形指環——外壁雕琢出一隻完整的蟬，被視為通神的媒介。

▲ 大汶口文化中晚期（ 距今 5,500–4,600 年） 的蟬形玉指環。圖片由香港故宮文化博物館提供 / © 山東大學博物 館

3.陶寺文化的鼓——土鼓底部有音孔，原本還有圓鈕固定皮革，推斷與禮樂制度有關。

▲ 陶寺文化（距今 4,300–3,900 年） 陶鼓。圖片由香港故宮文化博物館提供 / © 山西博物院

4.二里頭文化的斝——這件溫酒器是專門為貴族生產和使用，標誌以青銅器為核心的禮制逐漸形成。

▲ 二里頭文化（距今 3,800–3,500 年） 青銅溫酒器。圖片由香港故宮文化博物館提供 / © 二里頭夏都遺 址博物館

小小考古學家（親子工作坊）

與孩子一起化身考古學家，以生動有趣的方式探索中華文明足跡。

• 認識二里頭文化中新石器時代至夏代文物背後的有趣小故事。

• 尋找埋藏的寶藏，模擬考古學家的工作，當中包括：發掘、量度及紀錄等。

• 在導師指導下以陶泥創作一件仿文物並把作品帶回家。

日期及時間

2024年11月16日（星期六）上午10時30分至下午12時30分

2024年11月16日（星期六）下午3時至5時

2025年1月4日（星期六）上午10時30分至下午12時30分

2025年1月5日（星期日）下午3時至5時

門票：550港元*

語言：粵語

*贊助人或「香港故宮之友」可享九折購票優惠

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