親子好去處｜黃金海岸商場萬聖節嘩鬼同樂日　競技樂園+糖果祭+搗蛋故事遊戲盡情狂歡

▲ 黃金海岸商場特設糖果地圖，說出「Trick or Treat」，就可獲得免費糖果。

下周四（31日）就是萬聖節，不少孩子喜歡扮鬼扮馬，務求成為趣怪搗蛋的「小魔鬼」。黃金海岸商場將於本周末舉辦「嘩鬼同樂日」，除了市集、競技樂園、攤位遊戲，參加者更可獲贈免費糖果。這個假期家長帶同子女，到場盡情慶祝狂歡啦！

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親子好去處︱萬聖節嘩鬼同樂日

本周末（26及27日）黃金海岸商場將舉行萬聖節嘩鬼同樂日，除了有萬聖節市集，出售各類特色產品和手工外，還有即場彩繪服務，讓大人小孩打造獨有萬聖節裝扮，慶祝一番。

同場，亦有MAMASMART舉辦的搗蛋鬼故事遊戲工作坊，邀請小朋友一起聽聽故事、玩遊戲、製作萬聖節小手工！家長帶同小朋友一起參與，感受節日氣氛！

萬聖節市集

日期：10月26至27日

時間：中午12時至晚上8時半

地點：商場中庭

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親子好去處︳嘩鬼競技樂園

黃金海岸商場在周末，亦設五大攤位遊戲，只需由即日起至本月30日，於商場以指定電子貨幣即日單一消費滿200元或以上，即可換領「嘩鬼競技樂園」遊戲券一張，每張遊戲券可於指定日子，參與攤位遊戲最多5次，大、小朋友可與一眾嘩鬼同場競技，大玩特玩！

嘩鬼競技樂園

日期：10月26至27日

時間：下午1時至晚上6時

地點：商場草坪

日期：10月31日

時間：晚上6時至9時

地點：商場中庭

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親子好去處︳嘩鬼糖果祭

萬聖節怎可以少得「嘩鬼糖果祭」，黃金海岸商場特設糖果地圖，大人、小朋友可跟著地圖走，到參與的商戶說出「Trick or Treat」，就可獲得免費糖果！

嘩鬼糖果祭

日期：10月26至31日

時間：下午3時至晚上9時

地點：商場中庭

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