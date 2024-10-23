突然復活｜8個月女嬰染病亡喪禮驚見小手郁動　惟送院後不治二度宣布死亡

【感染病毒/死後復活/巴西】巴西發生了一件令人心碎的事件。一名8個月大的女嬰因感染病毒死亡，在家屬為她舉行喪禮時，女嬰突然「復活」，驚見小手郁動且有呼吸，惟送院搶救不治二度宣布死亡。

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死後復活｜女嬰因感染病毒死亡

根據外媒報導，8個月大的女嬰因感染病毒而被送往醫院，但在入院不久，醫生確認她沒有呼吸心跳，因此宣布女嬰死亡。家屬在隨後的16小時內為她舉行了喪禮，未料瞻仰遺容時，看見躺在棺材中的女嬰手突然動了一下，其中一名親友發現女嬰的手還在動，並恢復呼吸和脈搏，令家屬感到驚喜與希望。

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家屬立即呼叫醫療人員，醫護人員趕到現場時，檢查確認女嬰仍有脈搏，且身體並未出現屍僵現象，通常死亡6到8小時後，屍體就會開始變得僵硬；此外，檢查還發現女嬰的血氧濃度僅84％，遠低於標準的90％，健康狀況危急，於是醫護人員迅速將女嬰送回醫院。

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死後復活︱被二度宣布死亡

當女嬰抵達醫院時，她的心跳再次停止，不到24小時內被二度宣布死亡，女嬰的父親悲痛不已，「我們的世界都被摧毀了，好不容易有了一點希望，結果結局還是一樣。」事後，當地政府因為醫院的疏失向家屬表示哀悼，並承諾展開全面調查，將會在30天內給出調查報告。

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