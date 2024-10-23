靚媽精明眼｜大家樂推煲仔飯系列送激抵優惠　購買原煲外賣即送$10現金券

▲ 大家樂推出全部焦招積煲仔飯系列！

【大家樂/優惠】正式踏入秋季，多間連鎖快餐陸續帶來煲仔飯系列。大家樂推出全部焦招積煲仔飯系列，並引進多款令人垂涎的餸菜配搭。更令人興奮的是，現在購買原煲外賣即送$10現金券，在享受美食的同時賺盡著數！

優惠情報｜新一輪會員優惠券 $1熱咖啡＋$6葡揵

同時，大家樂的Club 100會員計劃亦帶來新一輪的早午晚市優惠券，只需通過Club 100手機應用程式領取「粉C優惠券」，即可享受多種美食折扣，例如$1的熱咖啡和$6的葡撻等。

大家樂全新焦招積煲仔飯系列，帶來多款令人垂涎的餸菜配搭，包括全新的「日式鰻魚滑雞燕麥米煲仔飯」。這款煲仔飯不僅保持了傳統砂煲的均勻受熱與獨特焦香，還加入了健康的燕麥米，飯粒吸收了食材的鮮香，口感豐富，令人食指大動，讓食客在品嚐美味的同時，也能兼顧健康。

▲ 大家樂推出全部焦招積煲仔飯系列！

除了日式鰻魚滑雞燕麥米煲仔飯，大家樂還推出其他經典煲仔飯，如鳳爪排骨臘腸燕麥米煲仔飯、蟲草花滑雞臘腸燕麥米煲仔飯，以及榨菜牛肉燕麥米煲仔飯。這些煲仔飯均以獨特的風味和精緻的食材搭配，滿足不同顧客的口味需求。如鳳爪排骨臘腸燕麥米煲仔飯，就以香濃的排骨和嫩滑的鳳爪為主，搭配經典臘腸，口感層次豐富。另一款蟲草花滑雞臘腸燕麥米煲仔飯，蟲草花的清香與滑雞的嫩滑完美結合，再加上臘腸的鹹香，令人回味無窮。榨菜牛肉燕麥米煲仔飯，則讓榨菜的爽脆與牛肉的嫩滑形成鮮明對比，讓人忍不住一口接一口。

優惠情報｜購買原煲外賣即送$10現金券

不得不提，現在購買原煲外賣即送$10現金券，留待下次用餐時即可使用。不過，此一優惠活動不適用於手機應用程式及自助售賣機，請顧客特別留意。

大家樂焦招積煲仔飯優惠詳情及條款

優惠情報｜新一輪Club 100會員專享「粉C優惠券」

Club 100會員能在21-22日享受僅需$1的熱咖啡優惠，這樣的價格不僅適合咖啡愛好者，也非常適合需要一杯熱飲提神的上班族。此外，茶市期間還有只需$6的葡撻優惠，這款酥脆香濃的甜品，是下午茶的絕佳選擇。從23至24日，早市期間用戶可以享受$5的湯粉優惠。湯底鮮美，粉條滑嫩，是營養豐富的早餐選擇。在午市，從即日起至21日，咖喱系列套餐可享$3折扣，而22日至11月4日的單拼燒味一人餐僅需$42，這些優惠讓午餐變得更加經濟實惠。

優惠詳情如下：

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

優惠情報｜晚市火鍋 套餐 減$5優惠

晚市期間，26-27日提供火鍋系列套餐減$5的優惠，包括日式壽喜燒和韓風辛辣鍋套餐，這些火鍋以其豐富的食材和濃郁的湯底吸引了許多食客。從即日起至28日，還有中式小菜套餐減$5的優惠，為愛好中菜的食客提供更多選擇。

最新影片推介：

全日優惠：

即日-22/10｜$1 熱咖啡

早市優惠：

23/10-24/10｜$5 湯粉 (細碗)

即日-25/10｜$16 牛尾湯粉(細碗) • 熱奶茶 (星期一至五，星期六日及公眾假期除外)

午市優惠：

即日-21/10｜咖喱系列套餐 減$3

22/10-4/11｜$42 單拼燒味一人餐

茶市優惠：

25/10-26/10｜$10 番茄香草迷你厚多士 ·熱咖啡/奶茶

即日-25/10｜$6葡撻 一件 (星期一至五，星期六日及公眾假期除外)

晚市優惠：

26/10-27/10｜火鍋系列套餐 減$5 (只限日式壽喜燒套餐/韓風辛辣鍋套餐)

即日-28/10｜中式小菜套餐 減$5

午/晚市優惠：

即日-28/10｜招牌焗/素焗系列套餐減$3

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【全港中小學選校資訊】

【中小學試題免費下載】 【名校專區升學攻略】

【兒童健康百科】 【職場文化智慧】 【家事百科全書】