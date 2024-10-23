食道癌｜59歲「玉女掌門人」方文琳罹食道癌現況曝光　苦吐心聲驗出10cm腫瘤即開刀

【方文琳／食道癌／金鐘獎】有台灣「玉女掌門人」之稱的59歲女星方文琳，今年9月證患食道癌，開刀後一度出現失聲、吞嚥困難，近日她現身台灣金鐘獎時，則似乎狀態回勇，不過她坦言典禮時間過長，令她有點吃不消。

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綜合台灣傳媒報道，有台灣「玉女掌門人」稱號、現年59歲的方文琳於今年因身體檢查，於今年9月證實患「食道癌零期」，腫瘤面積甚至有10厘米，需緊急進行手術切除。她事後亦曾於社交平台描述手術後十分痛苦，不但曾經失聲，而且無論飲水、流質食物都吞嚥困難，傷口劇痛。

我無法忘記女兒滿是淚水無助的雙眼，看得我心都要碎了...

方文琳近日亮相台灣金鐘獎時，盛裝打扮的她氣色看似相當不錯，對於不少傳媒關心她的健康情況，她不久則於社交帳號上回應，指原來為了典禮，她已由中午開始準備化妝，回到家亦已半夜，令她翌日疲憊到昏睡一整天。

中午開始梳化妝準備到結束慶功回到家都三更半夜！！體力大不如前，讓我今天昏沉一整天。

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癌症殺手｜睡前1習慣疑成罹癌主因

對於患癌原因，方文琳過去曾回應或許與她喜愛飲「杯中物」有關。這幾年來她都有睡前喝一小杯高粱的習慣，每次喝完都可熟睡7、8個小時，是她更年期出現煩躁身心症狀時、睡前放鬆的解藥，此外平日亦非常喜愛飲熱湯，即使燙到口腔受傷仍不在意，可能因此傷害了食道，但相信濃烈的高粱才是最大主因。

但向來自律的她平日只有睡覺時間才會喝一小杯，因此從未想到會因此患上食道癌。

癌症殺手｜食道癌高危因素

食道癌成因至今並未有定論，但本港耳鼻喉專科醫生陳鍵明曾受訪指，若將滾燙食物放入口，首當其衝受傷害的是口腔內的黏膜，世衛已將高溫食物列為2A級致癌物，當中食道是最遭殃的器官，可致食道癌。

陳醫生亦引述研究指出，當溫度達攝氏65度在同一位置2秒已可灼傷，若70度可快至1秒便灼傷；而打邊爐時的滾湯、滾油隨時或90度以上，故進食時尤要留意。醫管局又表示，長期吸煙、嗜飲烈酒、胃酸倒流、經常進食醃製煙燻食物等，亦有機會增加患上食道癌風險。

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預防食道癌7大貼士

要預防食道癌，醫管局建議可從以下生活習慣入手：

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資料來源: 方文琳FB

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