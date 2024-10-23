親子自助餐｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一優惠　人均$221起任食即開生蠔/鱈場蟹腳/龍蝦

▲ 沙田萬怡酒店自助餐買一送一，人均低至$221起。

【自助餐優惠/自助餐買一送一/酒店Buffet/KKday優惠】一家大細放假有咩做？香港沙田萬怡酒店推出自助餐買一送一優惠，今日（23日）中午12時起經KKday預訂，人均低至$221起，任食即開生蠔、燒西冷牛肉、MOVENPICK雪糕等，即睇優惠詳情！

親子自助餐｜8度海逸酒店自助餐買二送四 人均$206起任食生蠔/鱈場蟹腳/避風塘軟殼蟹

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自助餐優惠｜沙田萬怡酒店自助餐買一送一

香港沙田萬怡酒店MoMo Cafe「野菌與可可盛宴」自助晚餐精提供多款冰鎮海鮮、壽司及刺身，包括即開生蠔、鱈場蟹腳、波士頓龍蝦（平日限定）等，亦有燒澳洲穀飼西冷牛肉、慢煮香茅西班牙杜洛克豬柳、芝士噴泉等烤肉及特色中西熱盤。至於甜品更有小朋友最愛的MOVENPICK雪糕。周末限定亦供應麵包蟹、帶子、蒸新鮮龍蝦等美食。自助午餐同樣有即開生蠔，以及多款海鮮、刺身，如鮮蜆、紐西蘭青口、翡翠螺等。

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MoMo Cafe 12月推出全新應「野菌與可可聖誕盛宴」自助餐，特設燒聖誕火雞、蜜糖烤金門火腿、士噴泉、燒豬腩肉、聖誕布甸、香檳橘子芝士忌廉聖誕樹頭蛋糕、立體聖誕樹。自助晚餐周末限定供應蒸新鮮龍蝦、脆開心果碎烤羊架、聖誕果子餅；自助午餐周末限定供應松露汁燴牛肋肉、香腸雞蛋聖誕酥皮圈、XO醬蟹肉炒飯等美食。

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香港沙田萬怡酒店自助餐優惠詳情

預訂日期：2024年10月23日12:00至10月29日23:59

用餐日期：2024年10月24日至12月30日（12月24及26日除外）

地址：新界沙田安平街 1 號 2 樓香港沙田萬怡酒店 MoMo Café

【買一送一，$10加購小童/長者】「野菌與可可盛宴」自助晚餐

用餐時間：18:00 - 21:30

優惠價：

星期一至四 $790/2位，平均$395/位（原價$1,448/2位）

11月限定：以 $10加購小童（3-11歲）或長者（60歲以上）

12 月：以6折加購小童（3-11歲）$306/位，長者（60歲以上）$411/位

（原價小童$449/位，長者$603/位）

星期五至日、公眾假期及前夕 $898/2位，平均$449/位（原價$1,646/2位）

11月限定：以$10加購小童（3-11歲）或長者（60歲以上）

12月：以6折加購小童（3-11歲）$329/位，長者（60歲以上）$479/位

（原價小童$482/位，長者$702/位）

預定連結：【KKday網站】

【買一送一，$10加購小童/長者】「野菌與可可盛宴」自助午餐

優惠價：

星期一至五 $442/2位，平均$221/位（原價$810/2位）

11月限定：以$10加購小童（3-11歲）或長者（60歲以上）

12月：以6折加購小童（3-11歲）$160/位，長者（60歲以上）$209/位

（原價小童$251/位，長者$328/位）

星期六至日及公眾假期 $574/2位，平均$287/位（原價$1,052/2位）

11月限定：以$10加購小童（3-11歲）或長者（60歲以上）

12月：以65折加購 小童（3-11歲）$254/位，長者（60歲以上）$284/位

（原價小童$372/位，長者$416/位）

預定連結：【KKday網站】

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